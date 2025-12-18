Здравко Димитров с асистенция при загуба на Бодрумспор за Купата на Турция

Бодрумспор допусна разочароваща загуба с 2:3 в гостуването си на Генчлербирлиги от първия кръг в група "В" от Купата на Турция. Здравко Димитров и компания има много за какво да съжаляват, тъй като водеха с два гола, но се сринаха и допуснаха обрат в рамките на десет минути. Българският национал бе титуляр и се представи силно, като асистира за първия гол. Той прекара на терена 74 минути, преди да бъде заменен.

Бодрумспор поведе с гол на Адем Тюрк в 19-ата минута, като именно за този гол асистира Димитров. След това Али Хабешоглу удвои в 51-вата минута.

И когато изглеждаше, че гостите вървят уверено към победата, дойде този неочакван срив. Те допуснаха три гола в рамките на 10 минути. М'Байе Нианг се разписа на два пъти в 59-ата и 69-ата минута, а освен него точен бе и Самет Онур в 67-ата минута.

Добрата новина за Бодрумспор е, че този резултат не е фатален, тъй като форматът за Купата на Турция е с групова фаза и това е само първо поражение за тима, който има време да навакса в следващите кръгове.