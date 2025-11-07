Здравко Димитров влезе от пейката при разгромна победа на Бодрумспор

Бодрумспор разгроми с 5:0 гостуващия Истанбулспор в мач от 13-тия кръг на турската Първа лига. Здравко Димитров за пореден път се появи като резерва. Българското крило влезе в 73-тата минута на мястото на Муса Мохамед.

След като преди няколко дни загубиха с 0:3 от Болуспор, днес футболистите на Бодрумспор се реваншираха пред феновете си. До почивката домакините поведоха с попадения на Педро Бразао (7') и Таулант Сефери (45'), а през второто полувреме Фреди (54'- д.), отново Сефери (68') и Еге Билсел (90+1') оформиха изразителната победа.

Успехът изкачи Бодрумспор на върха в класирането с 27 точки. Втори с 24, но и мач по-малко е Ерокспор, а в топ 4 са още Пендикспор и Амедспор с по 23 точки.

В следващия кръг Бодрумспор ще гостува на намиращия се в зоната на изпадащите Юмраниеспор.