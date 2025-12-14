Здравко Димитров игра малко при равенство на Бодрумспор

Отборите на Ерзурумспар и Бодрумспор направиха зрелищно реми 2:2 в срещата помежду си от 17-ия кръг на турската Първа лига. Българският национал Здравко Димитров имаше съвсем малка роля в мача, появявайки се на терена като смяна в 87-ата минута.

Мачът предложи доста емоции, като домакините първи откриха резултата чрез Мустафа Юмлу ощев 8-ата минута.

След това обаче Бодрумспор направи пълен обрат с голове на Фреди в 42-рата и Муса Мохамед в 47-ата минута.

Ерзурумспор все пак се спаси от загубата след изравнително попадение на Ерен Тозлу в 83-тата минута.

След този хикс Бодрумспор се намира на 4-тата позиция в таблицата с 31 точки. Ерзурумспор е 7-и с 27 точки. Водач е Амедспор с 35.