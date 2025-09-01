Здравко Димитров с гол за ценен успех на Бодрумспор

Популярни
  1 сеп 2025
Българинът Здравко Димитров се разписа при победа на своя Бодрумспор с 4:2 в гостуването на Серик Беледиеспор от четвъртия кръг на втородивизионната турска Първа лига. Така играчите от Халикарнас се изкачиха на второто място във временното класиране, което дава право на директна промоция в елитната СуперЛига. Позициите от 3-та до 7-а пък класират финиширалите на тях в плейофа за изкачване.

Иначе Димитров започна мача на резервната скамейка и се включи в игра в 67-ата минута, когато замени един от другите голмайстори — Сефери.

Гостите дръпнаха с два гола до средата на първата част след две точно изпълнени дузпи от Фреди (12’, 25’), а след почивката придобиха и класическа преднина, след като Сефери (58’) покачи. Малко след това домакините намалиха чрез Марко Силва (63’), като в средата на втората част прясно влезлият Здравко Димитров (68’) върна предимството от два чисти гола на своя отбор. Все пак отборът на Серик Беледиеспор намери сили да направи поражението си една идея по-почетно и двайсетина минути преди края на срещата Ерхан Челенк (72’) върна още едно попадение за своите.

След паузата за националните отбори Димитров и компания ще приемат Адана Демирспор. Мачът е на 14-и септември (неделя) и ще стартира от 19:00 часа българско време.

СНИМКА: Bodrumspor// Facebook

