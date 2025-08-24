Здравко Димитров бе сменен на полувремето при успех на Бодрумспор

Бодрумспор спечели с 3:1 домакинството си на Сакарияспор от 3-тия кръг на турската Първа лига. Здравко Димитров бе титуляр за домакините, но си изкара жълт картон и бе заменен на полувремето. Атанас Кабов пък въобще не бе в групата на гостите.

Сакарияспор откри резултата с гол на Бурак Чобан в 12-тата минута.

Бодрумспор обаче реагира и успя да изравни чрез Фреди от дузпа в 29-ата минута.

През второто полувреме домакините направиха пълен обрат, благодарение на голове на Арлинд Айети в 60-ата и Таулант Сефери в 64-тата минута.

Така Бодрумспор излезе записа първа победа в актива си и с 5 точки се изкачи до 3-тото място в класирането. Сакарияспор остава на 10-ата позиция с 4 точки.