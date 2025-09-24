Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Здравко Димитров се контузи при победа на Бодрумспор

Здравко Димитров се контузи при победа на Бодрумспор

  • 24 сеп 2025 | 22:26
  • 421
  • 0
Здравко Димитров се контузи при победа на Бодрумспор

Бодрумспор записа важна победа с 2:0 над Ванспор в домакинството си от 7-ия кръг на турската Първа лига. Така тимът бързо забрави поражението от Кечиоренгюджю в миналия кръг и отново се "залепи" зад лидера в класирането Ерокспор.

Българският национал Здравко Димитров бе титуляр за "зелено-белите" и остана на терена до 79-ата минута, когато бе заменен принудително от Педро Бразао, след като получи контузия.

И двата гола в мача реализира нападателят Таулант Сефери, съответно в 21-вата и 60-ата минута, а с две асистенции се отчете Фреди.

С тази победа Бодрумспор събра актив от 14 точки и излезе на 2-рото място в класирането, с равни точки с третия Чорум и на две зад лидера Ерокспор.

Ванспор пък остава на 12-тата позиция в таблицата с 9 точки в актива си.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Порт Вейл 0:1 Арсенал, Езе откри резултата

Порт Вейл 0:1 Арсенал, Езе откри резултата

  • 24 сеп 2025 | 21:59
  • 1680
  • 3
Рууни призна за проблемите си с алкохола: Ако не беше Колийн, щях да съм мъртъв

Рууни призна за проблемите си с алкохола: Ако не беше Колийн, щях да съм мъртъв

  • 24 сеп 2025 | 21:49
  • 1408
  • 0
Кошмарни грешки на вратаря на Щурм донесоха успех на Мидтиланд

Кошмарни грешки на вратаря на Щурм донесоха успех на Мидтиланд

  • 24 сеп 2025 | 21:47
  • 769
  • 0
Десподов и ПАОК стартираха в Лига Европа с нулево равенство

Десподов и ПАОК стартираха в Лига Европа с нулево равенство

  • 24 сеп 2025 | 21:44
  • 1493
  • 0
Шефът на Ла Лига: Ако Ямал беше по-възрастен, щеше да спечели "Златната топка"

Шефът на Ла Лига: Ако Ямал беше по-възрастен, щеше да спечели "Златната топка"

  • 24 сеп 2025 | 21:26
  • 820
  • 2
Хъдърсфийлд 0:1 Манчестър Сити, Фоудън даде преднина на "гражданите"

Хъдърсфийлд 0:1 Манчестър Сити, Фоудън даде преднина на "гражданите"

  • 24 сеп 2025 | 22:40
  • 2080
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Малмьо 0:2 Лудогорец, греда за разградчани и спестен директен червен картон на домакините

Малмьо 0:2 Лудогорец, греда за разградчани и спестен директен червен картон на домакините

  • 24 сеп 2025 | 22:56
  • 19845
  • 50
Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

  • 24 сеп 2025 | 10:21
  • 110471
  • 286
Левски обяви приходите и разходите от Европа, "сините" на плюс с над 5 милиона

Левски обяви приходите и разходите от Европа, "сините" на плюс с над 5 милиона

  • 24 сеп 2025 | 17:05
  • 16475
  • 26
Венци: В "Овча купел" ще има ред и дисциплина, на Илиан Илиев не му достигна панталон

Венци: В "Овча купел" ще има ред и дисциплина, на Илиан Илиев не му достигна панталон

  • 24 сеп 2025 | 15:46
  • 24038
  • 44
Александър Димитров е новият селекционер на България

Александър Димитров е новият селекционер на България

  • 24 сеп 2025 | 11:17
  • 37124
  • 60
Лига Европа на живо: Рома с два бързи гола във Франция

Лига Европа на живо: Рома с два бързи гола във Франция

  • 24 сеп 2025 | 22:44
  • 8011
  • 0