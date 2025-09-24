Здравко Димитров се контузи при победа на Бодрумспор

Бодрумспор записа важна победа с 2:0 над Ванспор в домакинството си от 7-ия кръг на турската Първа лига. Така тимът бързо забрави поражението от Кечиоренгюджю в миналия кръг и отново се "залепи" зад лидера в класирането Ерокспор.

Българският национал Здравко Димитров бе титуляр за "зелено-белите" и остана на терена до 79-ата минута, когато бе заменен принудително от Педро Бразао, след като получи контузия.

И двата гола в мача реализира нападателят Таулант Сефери, съответно в 21-вата и 60-ата минута, а с две асистенции се отчете Фреди.

С тази победа Бодрумспор събра актив от 14 точки и излезе на 2-рото място в класирането, с равни точки с третия Чорум и на две зад лидера Ерокспор.

Ванспор пък остава на 12-тата позиция в таблицата с 9 точки в актива си.