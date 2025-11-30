Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бодрумспор
  Здравко Димитров с асистенция за гръмка победа на Бодрумспор

Здравко Димитров с асистенция за гръмка победа на Бодрумспор

  30 ное 2025 | 22:22
  • 565
  • 0
Здравко Димитров с асистенция за гръмка победа на Бодрумспор

Бодрумспор записа гръмка победа с 4:0 в домакинството си на Чорум от 15-ия кръг на турската Първа лига. Българският национал Здравко Димитров също имаше важна роля в мача, като асистира за първия гол и прекара на терена 80 минути, преди да бъде заменен.

Срещата обаче можеше да се развие и по друг начин, ако в 9-ата минута гол на Емека Езе от състава на гостите не бе отменен.

В 17-ата минута Бодрум взе преднина. Здравко Димитров намери Ахмет Аслан, който бе точен за 1:0.

Положението за Чорум се усложни още повече в 22-рата минута, когато Керем Калафат получи директен червен картон.

От този момент за домакините стана лесно и те довършиха съперника с нови три гола, дело на Фреди в 26-ата, Гьокдениз Байракдар в 75-ата и Таулант Сефери в 87-ата минута.

С тази победа Бодрумспор излезе на 2-рото място във временното класиране с 30 точки. Чорум е 5-и с 25 точки. Водач е Пендикспор с 32 точки.

