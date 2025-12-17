Популярни
Капитанът на Наполи: Готови сме да се изправим срещу Милан

  • 17 дек 2025 | 17:45
Капитанът на Наполи: Готови сме да се изправим срещу Милан

Капитанът на Наполи Джовани Ди Лоренцо изрази своето вълнение от предстоящия полуфинален сблъсък с Милан за Суперкупата на Италия. Десният бек се надява италианският шампион да победи съперника си още в редовното време и да се класира за финала срещу Интер или Болоня в понеделник.

“Пристигаме за този мач в добра кондиция. Вярно е, че загубихме шампионатния мач през този сезон (с 1:2 в Милано - б.р.), но това е различно състезание, а и става въпрос за елиминационен двубой. Искаме да покажем, че сме равностойни, и нямаме търпение за мача. Тимът е готов да се изправи срещу Милан. Дузпите са лотария, така че искаме да решим всичко в редовното време и да ги избегнем. Отборът е подготвен и сме наясно, че ще се изправим срещу страхотни играчи. Напълно фокусирани сме върху 90-те минути. Ние сме професионалисти и винаги сме готови да играем и да тренираме. Психически е изтощително да играем толкова много мачове, но сме професионалисти.

От треньора зависи каква роля ще изпълнявам. Искаме да играем за този трофей на върха на възможностите си. Младоците редовно тренират с нас, така че са свикнали с атмосферата в отбора. Те са почти част от състава, като се опитваме да ги накараме да се чувстват комфортно. Мачът зависи много от това как ще се защитаваме. Когато се браниш добре, ти атакуваш по-добре. Това е аспект, който засяга целия тим, така че ще трябва да се опитаме да играем добре в защита, както и при владеенето на топката, за да продължим към следващия кръг. От значение е това, което става на терена. Милан е страхотен тим, но ние сме готови. Ще се постараем да дадем своя максимум, за да играем на финала”, коментира Ди Лоренцо на пресконференцията си преди утрешния двубой в Рияд.

