Менян: Не бива да ми пречи това, че хората обсъждат моето бъдеще

Вратарят на Милан Майк Менян беше категоричен, че това, че “росонерите” ще защитават спечелената през миналия сезон Суперкупа на Италия, не бива да им влияе преди утрешния полуфинал от минитурнира срещу Наполи. Той също така увери, че не му пречат информациите в медийното пространство относно преговорите за подновяването на изтичащия му договор с клуба.

Ще срещнем ядосан Наполи, предупреди Алегри

“Миналия сезон спечелихме трофея, но това вече е зад гърба ни. Сега сме поели по нов път и трябва да се фокусираме само върху утрешния мач. Ако не го спечелим, няма да играе на финала в понеделник. Ако искаме позитивен резултат, трябва да останем фокусирани по време на днешната тренировка, за да може утре да пристигнем в добра форма. Триумфът през миналата кампания беше приятен, но сега сезонът е различен, като имаме по-добри резултати. Разбира се, както казват моите съотборници, сега сме по-сплотени и сме повече като семейство, като е приятно да си в такъв колектив. Много неща се промениха, треньорът и щаба му донесоха спокойствие, както и своята работна методика. Трябва да продължаваме с тази скорост и да се подобряваме всеки ден, за да постигаме позитивни резултати. За да го правим, необходимо е да сме много фокусирани върху това, което ни очаква отсега до утре вечер. След това можем да направим стъпка напред.

🗣️ Maignan conference press: "Last year we won, but that was last year. This is a new journey, we have to focus only on tomorrow, the most important match. We want to try to do well, we must stay focused." pic.twitter.com/EwlyGQtapu — Milan Posts (@MilanPosts) December 17, 2025

Как се чувствам при треньора на вратарите Клаудио Филипи? Той ми донесе голямо спокойствие. Това е много опитен и готин човек, който знае как да ръководи група от вратари. Много е лесно да работиш с такива хора. Не искам да правя сравнения, но, говорейки за него, аз се чувствам много добре от това, което ми предлага в тренировките, както и от начина, по който се справя с характера ми и другите мои неща. Щастлив съм и се надявам това да продължи през целия сезон. Изтичащия ми договор? Мисля, че най-важно е това, което мога да правя всеки ден. Разбира се, че хората обсъждат моето бъдеще, но това не бива да ми пречи. Трябва да съм фокусиран и да давам всичко от себе си. Не мисля, че днес е подходящо да говоря за бъдещето ми, тъй като имаме много важен мач. Трябва да дам всичко от себе си утре вечер и ще видим какво ще стане след това”, коментира Менян на днешната си пресконференция в Саудитска Арабия.

🗣️ Maignan conference press: "How difficult is it to play with a contract expiring? The most important thing is what I can do every day. Of course my future is talked about, but it must not distract me. I have to stay focused to give my best today is not the time to talk about… pic.twitter.com/RphdUqmsUz — Milan Posts (@MilanPosts) December 17, 2025

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages