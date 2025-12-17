Конте: Подобни мачове трябва да ни карат да даваме всичко от себе си

Наставникът на Наполи Антонио Конте изрази задоволството си от възможността тимът да се изправи срещу Милан в полуфинал за Суперкупа на Италия в Саудитска Арабия. Той също така демонстрира спокойствие въпреки двете загуби на италианския шампион през миналата седмица.

“По време на годината винаги има ситуации, които са повече или по-малко позитивни, така че спадовете са неизбежни. Това, което винаги казвам, е, че важното е да продължаваме да работим и да подхождаме към победите и загубите горе-долу по еднакъв начин. Когато губиш, трябва да аналидираш причините. От друга страна, когато играеш през три дни, случва се да нямаш време да се насладиш на победите. Този формат на Суперкупата е страхотно преживяване за мен и играчите. Искаме да му се насладим максимално и да удължим престоя си до понеделник (когато е финалът - б.р.). Определено е страхотно чувство да намерим и тук фенове на Наполи. Колкото повече клубът пътува в чужбина, толкова по-разпознаваем става той. Опитваме се да бъдем аткрактивни. Не колко процента от мачовете на моите отбори са победи, но всеки обича да печели. Искаме да преследваме победата по правилния начин и да си я заслужаваме.

Antonio Conte has confirmed that Stanislav Lobotka is available to play against Milan in the Supercoppa Italiana, but has warned that it may take a little while longer before Romelu Lukaku returns to the Napoli starting line-up. pic.twitter.com/1Q3HyHC0kC — Football Italia (@footballitalia) December 17, 2025

Когато срещаш тимове като Милан, ти се изправяш срещу страхотни играчи и треньори. Имаме желание да видим какво ниво можем да достигнем. Подобни мачове трябва да ни карат да даваме всичко от себе си. Станислав Лоботка записа 30 минути в Удине, като преодоля малкия си физически проблем и е готов за игра. Елиф Елмас е супер интелигентен и адаптивен, но той има определени характеристики и позиции, на които се изразява по-добре. Ромелу Лукаку все още няма игрови минути в краката си, така че трябва да сме търпеливи спрямо него. Фактът, че е обратно в групата, ни помага предвид неговата харизма, което важи също за Джовани Ди Лоренцо и по-опитните играчи. Ще трябва да бъдем търпеливи и да видим какво ще ни покажат физическите тестове”, коментира Конте на днешната си пресконференция.

