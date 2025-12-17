Ще срещнем ядосан Наполи, предупреди Алегри

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри очаква труден и оспорван полуфинал срещу Наполи в минитурнира за Суперкупата на Италия, особено след двете загуби на италианския шампион през миналата седмица.
“Утрешният двубой е различен от този със Сасуоло. Става въпрос за елиминационен мач, в който ще имаме цел да се класираме за финала. Наполи е много силен тим, като двубоят ще бъде труден. Що се отнася до допуснатите голове, има моменти, в които трябва да се справяме по-добре. Дано да оправим добре, стартирайки от утре. Юсуф Фофана е напълно възстановен, а за Рафаел Леао ще видим след днешната тренировка. Винаги сме играли с трима атакуващи играчи, като Алексис Салемакерс е този, който променя схемата. Ще можем да разчитаме на Закари Атекаме и Ардон Яшари, като се нуждаем от свежа енергия, защото постоянно играем с едни и същи футболисти. Защо извиках играчи от дубъла? Те имат добри качества, а и това е награда за положения от тях труд. Дубълът трябва да бъде важен резервоар за бъдещето на Милан. За тези футболисти това ще бъде ценен опит, като сме доволни, че ще бъдат с нас.
Без значение от тактическия аспект, Наполи е силен тим, който бележи много в наказателното поле. Утре ще бъде оспорван и вълнуващ мач с качествени играчи. Ще срещнем ядосан Наполи след загубите му в последните две срещи. Антонио Конте винаги вади най-доброто от играчите си в трудните моменти. Тимът беше много агресивен в мачовете си срещу Ювентус и Рома, така че трябва да сме наясно с това. Необходимо е да се справим добре в технически аспект и да се подготвим психически за предизвикателствата. Сантиаго Хименес? Той имаше медицинска консултация, като беше посъветван да се подложи на операция, която е планирана за утре сутрин. Трансферният прозорец на Милан е фокусиран върху възстановяването на наличните играчи, след което заедно с клуба ще видим какво можем да направим на пазара”, коментира Алегри на днешната си пресконференция в Саудитска Арабия.
Снимки: Gettyimages