Ще срещнем ядосан Наполи, предупреди Алегри

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри очаква труден и оспорван полуфинал срещу Наполи в минитурнира за Суперкупата на Италия, особено след двете загуби на италианския шампион през миналата седмица.

“Утрешният двубой е различен от този със Сасуоло. Става въпрос за елиминационен мач, в който ще имаме цел да се класираме за финала. Наполи е много силен тим, като двубоят ще бъде труден. Що се отнася до допуснатите голове, има моменти, в които трябва да се справяме по-добре. Дано да оправим добре, стартирайки от утре. Юсуф Фофана е напълно възстановен, а за Рафаел Леао ще видим след днешната тренировка. Винаги сме играли с трима атакуващи играчи, като Алексис Салемакерс е този, който променя схемата. Ще можем да разчитаме на Закари Атекаме и Ардон Яшари, като се нуждаем от свежа енергия, защото постоянно играем с едни и същи футболисти. Защо извиках играчи от дубъла? Те имат добри качества, а и това е награда за положения от тях труд. Дубълът трябва да бъде важен резервоар за бъдещето на Милан. За тези футболисти това ще бъде ценен опит, като сме доволни, че ще бъдат с нас.

🗣️ Allegri conference press: "Fofana and Leão? Fofana is fully available, we’ll see about Leão after today’s training session." pic.twitter.com/dVhl8iArcl — Milan Posts (@MilanPosts) December 17, 2025

Без значение от тактическия аспект, Наполи е силен тим, който бележи много в наказателното поле. Утре ще бъде оспорван и вълнуващ мач с качествени играчи. Ще срещнем ядосан Наполи след загубите му в последните две срещи. Антонио Конте винаги вади най-доброто от играчите си в трудните моменти. Тимът беше много агресивен в мачовете си срещу Ювентус и Рома, така че трябва да сме наясно с това. Необходимо е да се справим добре в технически аспект и да се подготвим психически за предизвикателствата. Сантиаго Хименес? Той имаше медицинска консултация, като беше посъветван да се подложи на операция, която е планирана за утре сутрин. Трансферният прозорец на Милан е фокусиран върху възстановяването на наличните играчи, след което заедно с клуба ще видим какво можем да направим на пазара”, коментира Алегри на днешната си пресконференция в Саудитска Арабия.

🗣️ Allegri conference press: "What kind of Napoli do I expect? Tomorrow we’ll face a very angry Napoli after two consecutive defeats, and for them it’s also an objective. Conte, in difficult moments, always brings out the best. We have to prepare ourselves mentally to deal with… pic.twitter.com/VOVzYzadV7 — Milan Posts (@MilanPosts) December 17, 2025

