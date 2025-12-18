Модрич и героят от последния мач на Милан сядат на пейката днес

Старши треньорът на Милан Масимилиано Алегри ще направи две промени в състава за полуфинала срещу Наполи в турнира за Суперкупата на Италия, съобщава вестник „Гадзета дело спорт“. Планът е той да замени Лука Модрич с Ардон Яшари в средата на терна, а на левия фланг Первис Еступинян ще застане на мястото на Давиде Бартезаги.

Италианският специалист е взел това решение заради натрупването от мачове за 40-годишния Модрич, който беше титуляр във всеки един от 15-те двубоя от началото на сезона в Серия А.

Бартезаги пък се превърна в предпочитан титулярен ляв халф-бек и в последния двубой дори вкара два гола, но ще бъде заместен от бившия бранител на Брайтън.

Полуфиналът срещу шампионите е тази вечер от 21:00 часа българско време и ще се играе в Рияд, Саудитска Арабия. Победителят от този двубой ще се изправи срещу Болоня или Интер във финала в понеделник, припомня БТА.

