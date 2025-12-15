Ливърпул вече преговаря за Семеньо

Ливърпул е започнал официални разговори с Борнемут за евентуалното привличане на Антоан Семеньо, твърдят някои източници на Острова. Според информацията „червените“ обсъждат начина на плащане на трансферната сума.

Съобщава се, че по време на преговорите с Мохамед Салах, последният е бил информиран, че клубът планира да привлече крило, способно да играе както отляво, така и отдясно в атака.

25-годишният Семеньо е с Борнемут от януари 2023 г. През този сезон ганаецът има 15 мача, отбелязвайки шест гола и давайки три асистенции.

През миналия месец "Би Би Си" разкри, че в договора на играча има освобождаваща клауза в размер на 65 милиона паунда, която може да бъде активирана само в първите две седмици на януарския трансферен прозорец

Интерес към крилото на Борнемут проявява и Манчестър Сити.

