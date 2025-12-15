Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  Леверкузен: Ако Чаби Алонсо и Виртц искат, нека се завърнат при нас

Леверкузен: Ако Чаби Алонсо и Виртц искат, нека се завърнат при нас

  • 15 дек 2025 | 11:05
  • 555
  • 0

Изпълнителният директор на Байер (Леверкузен) Фернандо Каро не спести критиките си, когато бе попитан за деликатната ситуация, в която се намира бившият наставник на германския клуб Чаби Алонсо в Реал Мадрид. Шефът на „аспирините“ разкри, че наскоро се е срещнал с треньора и отправи остра забележка към мадридския гранд, когото директно обвини, че не се отнася към него по начина, по който бившият футболист заслужава.

Същевременно, в интервю за Sky преди победата на Леверкузен в рейнското дерби срещу Кьолн (2:0) Каро използва възможността да подчертае, че вратите на „БайАрена“ винаги ще бъдат отворени както за Алонсо, така и за Флориан Виртц – бившата звезда на Леверкузен, който също не преминава през добър период след трансфера си в Ливърпул през лятото.

„По време на паузата за националните отбори прекарах един уикенд в Мадрид, а треньорският щаб и семейството му бяха два пъти в дома ни. Имаме много добри отношения; в крайна сметка, през тези три години бяхме като семейство. Знам също, че те следят нашите мачове, а ние – техните. Изпитваме голямо уважение един към друг и поддържаме много близък контакт“, подчерта Каро в интервю, дадено в събота.

На въпрос дали би дал съвет на Чаби в тези трудни моменти начело на Реал Мадрид, Каро не успя да се сдържи. „Не го съветваме нищо. Навремето ни се искаше да беше останал тук, но знаем, че той е треньор с огромен талант, който обаче се сблъсква с различна среда в Мадрид. Ако президентът казва, че треньорът е необходимо зло, ако треньорът е оставен сам и винаги той понася критиките, тогава ситуацията е много по-различна от тази, която имаше в Леверкузен, където всички гребяхме в една посока и не оставяхме наставника сам“, изтъкна той.

В края на интервюто Каро изпрати послание към Виртц и Шаби: „Вратата е отворена. Ако и двамата искат да се върнат, могат да го направят по всяко време“, завърши испанският ръководител.

