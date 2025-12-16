Обявиха присъдата на човека, който рани над 130 души по време на парада на Ливърпул

Популярни
  • 16 дек 2025 | 17:34
  • 131
  • 0
Човекът, който рани 134 души по време на шампионския парад на Ливърпул, получи присъда от 21 години и шест месеца, след като се призна за виновен по 31 обвинения. 54-годишният Пол Дойл е отивал да вземе свои приятели на 26 май, когато му е кипнало и е насочил своя автомобил Форд Галакси право в тълпата с привърженици на "червените". 

По време на делото пред съда бе показан запис от камерата в колата на Дойл, от която ясно се вижда как той гази събралите се да празнуват фенове на Ливърпул. На записа се чува и как мъжът крещи на хората да се разкарат от пътя му. В началото на делото Дойл отричаше обвиненията към себе си, но през последния месец призна вината си. Сред пострадалите от действията му бяха шестмесечният Теди Ийвсън и 77-годишната Сюзан Паси.

Действията си Пол Дойл, който има присъда за хулигантство през 90-те години на миналия век, когато отхапва ухото на моряк, обясни с това, че се е паникьосал, след като е видял човек с нож в тълпата. Разгледаните записи от уличните камери в района на инцидента обаче не показват да се вижда такъв човек.

Снимки: Gettyimages

