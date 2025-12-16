Обявиха присъдата на човека, който рани над 130 души по време на парада на Ливърпул

Човекът, който рани 134 души по време на шампионския парад на Ливърпул, получи присъда от 21 години и шест месеца, след като се призна за виновен по 31 обвинения. 54-годишният Пол Дойл е отивал да вземе свои приятели на 26 май, когато му е кипнало и е насочил своя автомобил Форд Галакси право в тълпата с привърженици на "червените".

По време на делото пред съда бе показан запис от камерата в колата на Дойл, от която ясно се вижда как той гази събралите се да празнуват фенове на Ливърпул. На записа се чува и как мъжът крещи на хората да се разкарат от пътя му. В началото на делото Дойл отричаше обвиненията към себе си, но през последния месец призна вината си. Сред пострадалите от действията му бяха шестмесечният Теди Ийвсън и 77-годишната Сюзан Паси.

Действията си Пол Дойл, който има присъда за хулигантство през 90-те години на миналия век, когато отхапва ухото на моряк, обясни с това, че се е паникьосал, след като е видял човек с нож в тълпата. Разгледаните записи от уличните камери в района на инцидента обаче не показват да се вижда такъв човек.

