Жребий за 1/4-финалите за Купата на България
  3. Чаби Алонсо все още няма никакви гаранции за бъдещето, доверието в него е на дъното

  • 18 дек 2025 | 10:24
  • 1547
  • 4

Победите над Алавес и Талавера де ла Рейна не са направили ситуацията по-спокойна за Чаби Алонсо в Реал Мадрид. Според "Марка" все още няма никакви гаранции за бъдещето на испанеца и доверието в него е буквално на дъното. Ръководството е притеснено не толкова заради конкретните резултати, колкото заради усещането, че представянето на отбора не се подобрява и цялостно проектът на Алонсо не върви в никаква посока.

Следващият голям тест за Алонсо ще бъде съботният двубой със Севиля. Ако го премине, крайъгълният камък ще бъде представянето в мачовете за Суперкупата. Срещите с Атлетико и евентуално Барселона ще покажат какво е реалното ниво на отбора и може ли той да получи импулс за втората половина на сезона след добро представяне срещу най-силните тимове. За момента обаче бъдещето не изглежда обещаващо за Алонсо, констатира "Марка".

Вярно е, че играчите показаха по няколко различни повода, че стоят за Алонсо, но планът на треньора не работи и този тим няма идентичност, а всеки мач изглежда на ръба на провала. Поради тази причина испанецът се бори не само за добри резултати в конкретните мачове, но трябва да покаже, че неговият проект все още може да се реализира.

Още от Футбол свят

Наполи и Милан дават старт на битката за Суперкупата на Италия

  • 18 дек 2025 | 07:33
  • 4939
  • 2
Последният кръг в Лигата на конференциите обещава много напрежение и зрелищни сблъсъци

  • 18 дек 2025 | 07:01
  • 7497
  • 1
ФИФА създава нов турнир

  • 18 дек 2025 | 06:36
  • 3479
  • 3
Суперкомпютър изчисли новия шампион на Купата на африканските нации

  • 18 дек 2025 | 05:59
  • 4484
  • 0
Барселона не се отказва от Хулиан Алварес

  • 18 дек 2025 | 05:32
  • 3468
  • 2
Атлетико Мадрид посяга към играч на Манчестър Сити за зимния трансферен прозорец

  • 18 дек 2025 | 04:59
  • 2849
  • 0
Водещи Новини

Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

  • 18 дек 2025 | 11:37
  • 11226
  • 1
Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

  • 18 дек 2025 | 09:24
  • 12431
  • 25
Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

  • 18 дек 2025 | 09:54
  • 7591
  • 10
Тайсън Фюри започна с атаките към Антъни Джошуа

  • 18 дек 2025 | 10:05
  • 3369
  • 2
Последният кръг в Лигата на конференциите обещава много напрежение и зрелищни сблъсъци

  • 18 дек 2025 | 07:01
  • 7497
  • 1
Бившият клуб на Бурас иска да си го върне обратно

  • 18 дек 2025 | 08:08
  • 11752
  • 7