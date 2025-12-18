Чаби Алонсо все още няма никакви гаранции за бъдещето, доверието в него е на дъното

Победите над Алавес и Талавера де ла Рейна не са направили ситуацията по-спокойна за Чаби Алонсо в Реал Мадрид. Според "Марка" все още няма никакви гаранции за бъдещето на испанеца и доверието в него е буквално на дъното. Ръководството е притеснено не толкова заради конкретните резултати, колкото заради усещането, че представянето на отбора не се подобрява и цялостно проектът на Алонсо не върви в никаква посока.

Следващият голям тест за Алонсо ще бъде съботният двубой със Севиля. Ако го премине, крайъгълният камък ще бъде представянето в мачовете за Суперкупата. Срещите с Атлетико и евентуално Барселона ще покажат какво е реалното ниво на отбора и може ли той да получи импулс за втората половина на сезона след добро представяне срещу най-силните тимове. За момента обаче бъдещето не изглежда обещаващо за Алонсо, констатира "Марка".

Вярно е, че играчите показаха по няколко различни повода, че стоят за Алонсо, но планът на треньора не работи и този тим няма идентичност, а всеки мач изглежда на ръба на провала. Поради тази причина испанецът се бори не само за добри резултати в конкретните мачове, но трябва да покаже, че неговият проект все още може да се реализира.

🚨 BREAKING: Xabi Alonso’s job is still at RISK!



There are doubts about him and the club is worried that apart from results the football is NOT improving and the project is going nowhere. @marca pic.twitter.com/BlMtPwdGgh — Madrid Zone (@theMadridZone) December 18, 2025