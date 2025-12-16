Реал Мадрид да не се оправдава със съдиите, призоваха испанските рефери

Търпението на испанските футболни арбитри се изчерпа и те избухнаха с обширно официално изявление. Испанската асоциация на футболните съдии (AESAF) отговори на думите на президента на Реал Мадрид Флорентино Перес, който по време на Общото събрание на клуба и на коледната среща с медиите отправи остри нападки към реферите. Арбитрите защитиха своята невинност и подкрепиха Гонсалес Фуертес, един от най-атакуваните от тях след финала за Купата на краля, когато обяви създаването на съдийския синдикат.

Флорентино Перес беше изключително директен в коментарите си за съдиите и „случая Негреира“: „Продължаваме да живеем с последиците от случай, който петни имиджа на нашия спорт и подчертава необходимостта от радикална промяна в структурите на испанския арбитраж“.

Тези изявления не се харесаха на съдийската колегия и преляха чашата. „Отхвърляме последните изявления на Флорентино Перес поради сериозните вреди, които подобни прояви нанасят върху репутацията на съдийската общност и испанския футбол“, се казва в позицията.

Те се защитиха от обвиненията: „Ние не сме част от никаква схема или тайно споразумение с интересите на клубове или ръководители. По така наречения „случай Негреира“ нито един съдия не е бил разследван или обвинен през цялото време на разследването. Не можем да приемем за валидно обвинението в корупция срещу фигурата на съдиите“.

Освен това съдийският синдикат отговори остро на критиките от страна на Реал Мадрид, които идват в момент на криза в резултатите на отбора: „Смятаме, че съдийството не може да бъде използвано като извинение за оправдаване на спортни резултати. Футболът се печели и губи на терена“. Същевременно те пламенно защитиха Гонсалес Фуертес, който е под прицела на мадридската общност, откакто говори на пресконференцията преди финала за Купата на краля (което почти доведе до бойкот от страна на Реал Мадрид), а също така беше обвинен, че не е извикал Гарсия Вердура да прегледа евентуална дузпа срещу Винисиус Жуниор срещу Алавес миналата неделя.

