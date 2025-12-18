Чаби Алонсо: Най-важното бе да продължим напред

Треньорът на Реал Мадрид Чаби Алонсо бе доволен след победата с 3:2 над Талавера за Купата на краля. Той призна, че тимът му е можел да спечели и по-убедително, а не да се налага да трепери в края. Все пак за него най-важното е класирането за следващата фаза и целта бе изпълнена.

„Такива неща се случват в Купата на краля. Случват се на нас, случват се и на други отбори. При 3:1, което беше важен резултат, допуснахме гол и те ни натиснаха. Талавера се представи отлично. Контролирахме добре първото полувреме, но това, че не вкарахме за 3:0, остави мача отворен. Беше оспорван двубой. Вълнуващ мач за купата. Специален турнир. Целта е изпълнена, да видим кой е следващият", започна Алонсо.

„Целта беше да продължим напред. Постигнахме я и затова си тръгвам доволен и щастлив. Липсваше ни нещо, за което говорим постоянно – постоянство и по-голяма последователност в представянето ни по време на мачовете. Трябва да затваряме срещите, защото всичко може да се случи; трябва да бъдем по-зрели“, допълни специалистът.

Реал Мадрид си поигра с огъня, но продължава за Купата на краля

Алонсо коментира и представянето на Килиан Мбапе, който отбеляза два от трите гола за Реал Мадрид на стадион „Ел Прадо“, както и въпроса дали отборът му не разчита прекалено много на френския нападател.

„Той беше решаващ с двата си гола. Килиан винаги има нюх към гола. Третият гол беше ключов и затова го оставихме на терена. Цифрите са си цифри. Родриго също имаше важно участие. Нуждаем се и от други играчи, които да притежават тази ефективност. Имахме шансове през цялата година и със сигурност можехме да вкараме повече голове", допълни треньорът.

Той сподели мнението си и за Давид Хименес и Хорхе Сестеро, които направиха своя официален дебют за Реал Мадрид.

„Познавам ги добре от сезона, който правят в Кастиля. Играят на добро ниво. Давид изигра 90 минути много стабилно; не се притесняваше с топката, центрираше добре... а Хорхе Сестеро е много интересен футболист, който имаме в Кастиля“, завърши Алонсо.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages