Българската федерация по борба награждава най-добрите си състезатели за 2025 г.
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
Шоуто между Ман Юнайтед и Борнемут подобри или повтори куп рекорди

  • 16 дек 2025 | 10:47
  • 878
  • 0

Головото шоу между Манчестър Юнайтед и Борнемут в мача от Премиър лийг снощи, завършило 4:4, логично постави и повтори куп рекорди за среща от английския елит.

Двубоят може спокойно да се определи като един от най-атрактивните от началото на сезона. Мачът имаше най-високия xG (б.ред. - статистика за очаквани голове) без дузпи (3.6), най-много удари (24) и най-много докосвания в наказателното поле на противника (41) през първото полувреме на среща от Висшата лига през този сезон.

Борнемут стана първият отбор в историята на английския елит, който отбелязва три или повече гола на „Олд Трафорд“ за трети пореден сезон. Тази серия включва победите на "черешките" с 3:0 през изминалите две кампании.

Това е едва третата среща в историята на Премиър лийг, в която има осем различни голмайстори. Само катастрофата у дома на Шефилд Юнайтед срещу Нюкасъл с 0:8 през 2023 г. и друг мач с участието на Манчестър Юнайтед - разгромът над Саутхамптън с 9:0 от 2021 г., са с подобен брой различни играчи, намирали мрежата на противника. Рекордът иначе се държи от лондонското дерби между Тотнъм и Арсенал от 2004 г., когато “артилеристите” печелят с 5:4.

Манчестър Юнайтед повтаря и негативното постижение на градския съперник Сити от 2023 г. срещу Челси, а именно - да повежда три пъти в мач от Премиър лийг и в крайна сметка да не побеждава.

Красивите попадения на Бруно Фернандеш (77’) и Маркъс Тавърниър (52’) пък повтарят срещата от 2012 г. между Куинс Парк Рейнджърс и Уигън, когато двата отбора също се разписаха от пряк свободни удари.

Снимки: Gettyimages

