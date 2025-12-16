Шоуто между Ман Юнайтед и Борнемут подобри или повтори куп рекорди

Головото шоу между Манчестър Юнайтед и Борнемут в мача от Премиър лийг снощи, завършило 4:4, логично постави и повтори куп рекорди за среща от английския елит.

Двубоят може спокойно да се определи като един от най-атрактивните от началото на сезона. Мачът имаше най-високия xG (б.ред. - статистика за очаквани голове) без дузпи (3.6), най-много удари (24) и най-много докосвания в наказателното поле на противника (41) през първото полувреме на среща от Висшата лига през този сезон.

1 - Manchester United v Bournemouth had the highest non-penalty xG (3.6), the most shots (24) and the most touches in the opposition's box (41) in the first half of a Premier League game this season. Spectacle. pic.twitter.com/jZkGiklE5J — OptaJoe (@OptaJoe) December 15, 2025

Борнемут стана първият отбор в историята на английския елит, който отбелязва три или повече гола на „Олд Трафорд“ за трети пореден сезон. Тази серия включва победите на "черешките" с 3:0 през изминалите две кампании.

Bournemouth making Old Trafford their stage 💥



They become the only side to hit 3+ goals in three straight top-flight games there 🏟️⚽ pic.twitter.com/CTJHlGzrZy — OneFootball (@OneFootball) December 15, 2025

Това е едва третата среща в историята на Премиър лийг, в която има осем различни голмайстори. Само катастрофата у дома на Шефилд Юнайтед срещу Нюкасъл с 0:8 през 2023 г. и друг мач с участието на Манчестър Юнайтед - разгромът над Саутхамптън с 9:0 от 2021 г., са с подобен брой различни играчи, намирали мрежата на противника. Рекордът иначе се държи от лондонското дерби между Тотнъм и Арсенал от 2004 г., когато “артилеристите” печелят с 5:4.

3 - Manchester United are the first side since Manchester City against Chelsea in November 2023 to go ahead three times in a Premier League game and not win. Rollercoaster. pic.twitter.com/06sJJkkMrV — OptaJoe (@OptaJoe) December 15, 2025

Манчестър Юнайтед повтаря и негативното постижение на градския съперник Сити от 2023 г. срещу Челси, а именно - да повежда три пъти в мач от Премиър лийг и в крайна сметка да не побеждава.

1+1 - In Bournemouth’s Marcus Tavernier and Manchester United Bruno Fernandes, both sides scored a direct free-kick in a Premier League game for the first time since QPR v Wigan Athletic in January 2012 (Ákos Buzsáky and Hugo Rodallega). Rarity. pic.twitter.com/8R5LvWifL2 — OptaJoe (@OptaJoe) December 15, 2025

Красивите попадения на Бруно Фернандеш (77’) и Маркъс Тавърниър (52’) пък повтарят срещата от 2012 г. между Куинс Парк Рейнджърс и Уигън, когато двата отбора също се разписаха от пряк свободни удари.

