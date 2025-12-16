Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Аморим: Беше добър мач, но трябва да бъдем по-ефективни

Аморим: Беше добър мач, но трябва да бъдем по-ефективни

  • 16 дек 2025 | 06:36
  • 244
  • 0
Аморим: Беше добър мач, но трябва да бъдем по-ефективни

Рубен Аморим коментира равенството 4:4 на водения от него Манчестър Юнайтед в срещата от 16-ия кръг на английската Премиър лийг. Мени

„Наистина е разочароващо. Много сме разочаровани. Беше луд мач. Може да изглежда, че загубихме две точки през второто полувреме, но мисля, че ги загубихме през първото.

Ман Юнайтед и Борнемут изнесоха спиращо дъха зрелище с осем гола на "Олд Трафорд"
Ман Юнайтед и Борнемут изнесоха спиращо дъха зрелище с осем гола на "Олд Трафорд"

Доминирахме и създадохме много положения. Трябваше да се оттеглим на почивката с различен резултат. В крайна сметка заслужавахме повече. Беше вълнуващ мач за всички, които гледаха у дома.

Феновете, особено на „Олд Трафорд“, искат да виждат победи, но също така искат да бъдат вдъхновени и от това, че отборът играе добър футбол. В определени моменти се справихме добре с това.

Беше добър мач, но трябва да бъдем по-ефективни, защото създадохме много положения.

Ламенс игра наистина добре. И двата отбора имаха положения. Ние създадохме повече. Трябва да намерим начини да завършваме мачовете, защото това се е случвало много пъти.

Това е част от процеса. Опитваме се да направим всичко възможно, но понякога това не е достатъчно“, каза Аморим.

Иначе загубените две точки попречиха на “червените дяволи” да се изкачат в топ 4 на класирането.

Въпреки това Аморим и компания нямат шампионатно поражение във вече четвърти пореден мач.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Барселона иска защитник на Борусия

Барселона иска защитник на Борусия

  • 16 дек 2025 | 02:39
  • 1007
  • 1
Атлетико и Симеоне ще разгледат офертите за трима свои

Атлетико и Симеоне ще разгледат офертите за трима свои

  • 16 дек 2025 | 01:19
  • 840
  • 0
Чернев изгледа от пейката загуба на Ещрела от лидера

Чернев изгледа от пейката загуба на Ещрела от лидера

  • 16 дек 2025 | 00:47
  • 1102
  • 0
Райо и Бетис се занулиха

Райо и Бетис се занулиха

  • 16 дек 2025 | 00:09
  • 666
  • 0
Ман Юнайтед и Борнемут изнесоха спиращо дъха зрелище с осем гола на "Олд Трафорд"

Ман Юнайтед и Борнемут изнесоха спиращо дъха зрелище с осем гола на "Олд Трафорд"

  • 16 дек 2025 | 00:01
  • 21900
  • 47
Рома надви корав Комо и още мечтае за “Скудетото”

Рома надви корав Комо и още мечтае за “Скудетото”

  • 15 дек 2025 | 23:53
  • 3778
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ман Юнайтед и Борнемут изнесоха спиращо дъха зрелище с осем гола на "Олд Трафорд"

Ман Юнайтед и Борнемут изнесоха спиращо дъха зрелище с осем гола на "Олд Трафорд"

  • 16 дек 2025 | 00:01
  • 21900
  • 47
Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

  • 15 дек 2025 | 19:20
  • 34165
  • 133
Барселона започва защитата на Купата с екзотично гостуване

Барселона започва защитата на Купата с екзотично гостуване

  • 16 дек 2025 | 06:51
  • 62
  • 0
Ето всички четвъртфиналисти за Купата

Ето всички четвъртфиналисти за Купата

  • 15 дек 2025 | 19:24
  • 20899
  • 14
ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

  • 15 дек 2025 | 15:06
  • 39715
  • 67
Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

  • 15 дек 2025 | 14:49
  • 22506
  • 83