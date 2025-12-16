Аморим: Беше добър мач, но трябва да бъдем по-ефективни

Рубен Аморим коментира равенството 4:4 на водения от него Манчестър Юнайтед в срещата от 16-ия кръг на английската Премиър лийг. Мени

„Наистина е разочароващо. Много сме разочаровани. Беше луд мач. Може да изглежда, че загубихме две точки през второто полувреме, но мисля, че ги загубихме през първото.

Доминирахме и създадохме много положения. Трябваше да се оттеглим на почивката с различен резултат. В крайна сметка заслужавахме повече. Беше вълнуващ мач за всички, които гледаха у дома.

Феновете, особено на „Олд Трафорд“, искат да виждат победи, но също така искат да бъдат вдъхновени и от това, че отборът играе добър футбол. В определени моменти се справихме добре с това.

Беше добър мач, но трябва да бъдем по-ефективни, защото създадохме много положения.

Ламенс игра наистина добре. И двата отбора имаха положения. Ние създадохме повече. Трябва да намерим начини да завършваме мачовете, защото това се е случвало много пъти.

Това е част от процеса. Опитваме се да направим всичко възможно, но понякога това не е достатъчно“, каза Аморим.

Иначе загубените две точки попречиха на “червените дяволи” да се изкачат в топ 4 на класирането.

Въпреки това Аморим и компания нямат шампионатно поражение във вече четвърти пореден мач.