  В Ман Юнайтед нямат намерение да продават Мейно, но все пак могат да го пуснат през януари

В Ман Юнайтед нямат намерение да продават Мейно, но все пак могат да го пуснат през януари

  • 15 дек 2025 | 17:56
В Ман Юнайтед нямат намерение да продават Мейно, но все пак могат да го пуснат през януари

Манчестър Юнайтед няма планове да продава полузащитника си Коби Мейно през януари, но може да го даде под наем, съобщи „Гардиън“.

Мениджърът на „червените дяволи“ Рубен Аморим не е използвал англичанина като титуляр в нито един мач от Висшата лига от началото на сезона и е отворен към възможността да го прати под наем до края на кампанията. Мненията сред ръководството на Юнайтед съвпадат с това на Аморим, тъй като се смята, че младостта и потенциалът на Мейно правят тавана му на развитие висок.

В подготовката за домакинството срещу Борнемут във Висшата лига тази вечер Аморим заяви, че Мейно може да бъде използван „в бъдеще“ като дефанзивен полузащитник, след като преди беше планирал да го използва единствено като атакуващ халф - позиция, която е заета от капитана Бруно Фернандеш. Манчестър Юнайтед има само една загуба в последните си девет шампионатни двубоя и се намира на 8-ото място в класирането с 25 точки, на 11 зад лидера Арсенал.

Снимки: Gettyimages

