  Борнемут
  2. Борнемут
Манчестър Юнайтед с изненадваща трансферна цел за халфовата линия

  • 15 дек 2025 | 15:23
Манчестър Юнайтед обсъжда името на халфа на Борнемут Тайлър Адамс като потенциална трансферна цел за януарския прозорец или за следващото лято. “Червените дяволи” планират сериозно освежаване в средата на терена, а 26-годишният американец е доста по-евтина опция в сравнение с играчи като Карлос Балеба, Елиът Андерсън и Адам Уортън, който са свързвани с 20-кратните шампиони. Според “Дейли Мейл” неговата цена е около 40 милиона паунда.

Адамс е на второ място по пресечени подавания в Премиър лийг, като отстъпва само на Мойсес Кайседо от Челси. Той е и седми по общ брой шпагати, направени от играчи на всички позиции, включително и защитници.

Самият той признава, че е фен на Юнайтед от дете, говорейки за това колко специални за него за мачовете на “Олд Трафорд”: “Това е специален повод. Когато един фен на Манчестър Юнайтед влиза на “Олд Трафорд”, това променя цялата ти перспектива. Играх срещу Манчестър Юнайтед на “Олд Трафорд” с екипа на РБ Лайпциг по време на Ковид-а. Това бе първият път, когато влязох на този стадион, и си помислих, че мечтата ми е да играя във Висшата лига. Така че, да, винаги се вълнувам да играя срещу Юнайтед”, заяви Адамс, който днес има шанс да блесне срещу Юнайтед именно на “Олд Трафорд”.

