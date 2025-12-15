Манчестър Юнайтед с изненадваща трансферна цел за халфовата линия

Манчестър Юнайтед обсъжда името на халфа на Борнемут Тайлър Адамс като потенциална трансферна цел за януарския прозорец или за следващото лято. “Червените дяволи” планират сериозно освежаване в средата на терена, а 26-годишният американец е доста по-евтина опция в сравнение с играчи като Карлос Балеба, Елиът Андерсън и Адам Уортън, който са свързвани с 20-кратните шампиони. Според “Дейли Мейл” неговата цена е около 40 милиона паунда.

Адамс е на второ място по пресечени подавания в Премиър лийг, като отстъпва само на Мойсес Кайседо от Челси. Той е и седми по общ брой шпагати, направени от играчи на всички позиции, включително и защитници.

Самият той признава, че е фен на Юнайтед от дете, говорейки за това колко специални за него за мачовете на “Олд Трафорд”: “Това е специален повод. Когато един фен на Манчестър Юнайтед влиза на “Олд Трафорд”, това променя цялата ти перспектива. Играх срещу Манчестър Юнайтед на “Олд Трафорд” с екипа на РБ Лайпциг по време на Ковид-а. Това бе първият път, когато влязох на този стадион, и си помислих, че мечтата ми е да играя във Висшата лига. Така че, да, винаги се вълнувам да играя срещу Юнайтед”, заяви Адамс, който днес има шанс да блесне срещу Юнайтед именно на “Олд Трафорд”.

