Историческо постижение за Салах

Мохамед Салах добави още един впечатляващ рекорд към колекцията си, след като се завърна в игра с екипа на Ливърпул след неотдавнашния шум около името му.

Египетската звезда влезе като резерва в мача срещу Брайтън, който „червените“ спечелиха с 2:0 и допринесе решително за победата на своя отбор.

По-конкретно, Салах асистира за втория гол на Ливърпул, достигайки по този начин до 277 общи участия в голове (както отбелязани, така и асистирани) в историята на Премиър лийг.

С това постижение нападателят на Ливърпул изпревари легендата на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни, записвайки още една златна страница в кариерата си в английското първенство.

