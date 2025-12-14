Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Историческо постижение за Салах

Историческо постижение за Салах

  • 14 дек 2025 | 08:15
  • 5605
  • 2

Мохамед Салах добави още един впечатляващ рекорд към колекцията си, след като се завърна в игра с екипа на Ливърпул след неотдавнашния шум около името му.

Египетската звезда влезе като резерва в мача срещу Брайтън, който „червените“ спечелиха с 2:0 и допринесе решително за победата на своя отбор.

По-конкретно, Салах асистира за втория гол на Ливърпул, достигайки по този начин до 277 общи участия в голове (както отбелязани, така и асистирани) в историята на Премиър лийг.

С това постижение нападателят на Ливърпул изпревари легендата на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни, записвайки още една златна страница в кариерата си в английското първенство.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Интер гостува на неудобен съперник

Интер гостува на неудобен съперник

  • 14 дек 2025 | 07:28
  • 806
  • 1
Милан е решен да продължи с победите

Милан е решен да продължи с победите

  • 14 дек 2025 | 07:04
  • 1608
  • 0
Манчестър Сити ще има коварно гостуване в Лондон

Манчестър Сити ще има коварно гостуване в Лондон

  • 14 дек 2025 | 06:30
  • 2921
  • 0
Байерн (Мюнхен) не мисли да намалява темпото

Байерн (Мюнхен) не мисли да намалява темпото

  • 14 дек 2025 | 06:02
  • 1775
  • 0
Реал Мадрид е длъжен да спре пропадането

Реал Мадрид е длъжен да спре пропадането

  • 14 дек 2025 | 05:44
  • 3614
  • 5
Естудиантес спечели Клаусура след драма с дузпи на финала с Расинг

Естудиантес спечели Клаусура след драма с дузпи на финала с Расинг

  • 14 дек 2025 | 05:32
  • 2116
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пловдив) с коварно препятствие за Купата

Локомотив (Пловдив) с коварно препятствие за Купата

  • 14 дек 2025 | 07:46
  • 1873
  • 1
ЦСКА на 1/4-финал за Купата след фамозен шут на Жордао и куриозен автогол

ЦСКА на 1/4-финал за Купата след фамозен шут на Жордао и куриозен автогол

  • 13 дек 2025 | 19:51
  • 85165
  • 542
Добруджа или Ботев (Враца) ще се зарадва преди Коледа?

Добруджа или Ботев (Враца) ще се зарадва преди Коледа?

  • 14 дек 2025 | 08:00
  • 1682
  • 2
Реал Мадрид е длъжен да спре пропадането

Реал Мадрид е длъжен да спре пропадането

  • 14 дек 2025 | 05:44
  • 3614
  • 5
Манчестър Сити ще има коварно гостуване в Лондон

Манчестър Сити ще има коварно гостуване в Лондон

  • 14 дек 2025 | 06:30
  • 2921
  • 0