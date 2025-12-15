Популярни
Божинов бе титуляр при успех на Антверп над Гент

  • 15 дек 2025 | 00:44
  • 203
  • 0
Божинов бе титуляр при успех на Антверп над Гент

Българският национал Росен Божинов бе титуляр и изигра силен мач за своя Антверп при гостуването на Гент от 18-ия кръг на първенството на Белгия. Тимът му записа ценен успех с 2:0 и продължава да се изкачва в класирането, като дори се изравни по точки с днешния си съперник.

Гостите стояха по-добре на терена и откриха резултата чрез Жирано Керк в 30-ата минута.

През второто полувреме те подпечатаха победата си с втори гол, дело на резервата Антони Валенсия в 83-тата минута.

Домакините пък завършиха мача с човек по-малко на терена, след като Михал Скораш получи червен картон в 91-вата минута.

С този успех Антверп излезе на 7-ото място с 23 точки, колкото има и Гент, който обаче вече е на 8-ата позиция. Водач е Роял Юнион с 37 точки.

