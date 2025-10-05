Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Роял Антверп
  3. Божинов с цял мач, Роял Антверп отново не успя да спечели

Божинов с цял мач, Роял Антверп отново не успя да спечели

  • 5 окт 2025 | 02:12
  • 193
  • 0
Божинов с цял мач, Роял Антверп отново не успя да спечели

Българинът Росен Божинов изигра цял мач за клубния си Роял Антверп при равенството 1:1 срещу тима на Серкъл Брюж от 10-ия кръг на белгийската Юпилер Про Лига. Това бе пети пореден мач, в който играчите от Антверп не успяха спечелят, но за разлика от съперника си все още се намират в зоната на плейофа за Лигата на конференциите.

Иначе домакините от Роял Антверп трябва да съжаляват, че не взеха пълния комплект от точки, тъй като Маурисио Бенитес откри резултата в 28-ата минута. Те обаче не успяха да задържат предимството си и в 41-вата минута Умар Диаките изравни, което бе и последното попадение в мача.

Това бе последен мач за Божинов и компания преди паузата за националните отбори. След подновяването на клубния футбол в средата на месеца Роял (Антверп) ще има гостуване на Стандарт (Лиеж). Този двубой е на 17-и октомври (петък) от 21:45 часа българско време.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Реал Мадрид отново е лидер в Ла Лига, Винисиус потопи "жълтата подводница"

Реал Мадрид отново е лидер в Ла Лига, Винисиус потопи "жълтата подводница"

  • 4 окт 2025 | 23:56
  • 17101
  • 46
Дебютният гол на Гюндоган спаси Галатасарай в дербито с Бешикташ

Дебютният гол на Гюндоган спаси Галатасарай в дербито с Бешикташ

  • 4 окт 2025 | 21:57
  • 6728
  • 0
Шопов титуляр при загуба на Осиек

Шопов титуляр при загуба на Осиек

  • 4 окт 2025 | 21:50
  • 738
  • 0
Контузия на капитана на Лацио осигури първа повиквателна за Италия за нападател на Фиорентина

Контузия на капитана на Лацио осигури първа повиквателна за Италия за нападател на Фиорентина

  • 4 окт 2025 | 21:43
  • 868
  • 0
Атлетик Билбао сложи край на лошата серия

Атлетик Билбао сложи край на лошата серия

  • 4 окт 2025 | 21:41
  • 989
  • 0
Челси нанесе трета поредна загуба на Ливърпул и остави Арсенал на върха

Челси нанесе трета поредна загуба на Ливърпул и остави Арсенал на върха

  • 4 окт 2025 | 21:30
  • 30794
  • 48
Виж всички

Водещи Новини

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

  • 4 окт 2025 | 22:12
  • 101733
  • 184
България срещу №1 в света на ЕвроВолей 2026!

България срещу №1 в света на ЕвроВолей 2026!

  • 4 окт 2025 | 23:01
  • 29710
  • 13
Реал Мадрид отново е лидер в Ла Лига, Винисиус потопи "жълтата подводница"

Реал Мадрид отново е лидер в Ла Лига, Винисиус потопи "жълтата подводница"

  • 4 окт 2025 | 23:56
  • 17101
  • 46
Веласкес: Направихме много добър мач

Веласкес: Направихме много добър мач

  • 4 окт 2025 | 22:41
  • 6235
  • 7
Челси нанесе трета поредна загуба на Ливърпул и остави Арсенал на върха

Челси нанесе трета поредна загуба на Ливърпул и остави Арсенал на върха

  • 4 окт 2025 | 21:30
  • 30794
  • 48
Черно море се вклини сред лидерите с успех в Северозапада

Черно море се вклини сред лидерите с успех в Северозапада

  • 4 окт 2025 | 19:35
  • 29491
  • 14