Божинов с цял мач, Роял Антверп отново не успя да спечели

Българинът Росен Божинов изигра цял мач за клубния си Роял Антверп при равенството 1:1 срещу тима на Серкъл Брюж от 10-ия кръг на белгийската Юпилер Про Лига. Това бе пети пореден мач, в който играчите от Антверп не успяха спечелят, но за разлика от съперника си все още се намират в зоната на плейофа за Лигата на конференциите.

Иначе домакините от Роял Антверп трябва да съжаляват, че не взеха пълния комплект от точки, тъй като Маурисио Бенитес откри резултата в 28-ата минута. Те обаче не успяха да задържат предимството си и в 41-вата минута Умар Диаките изравни, което бе и последното попадение в мача.

Това бе последен мач за Божинов и компания преди паузата за националните отбори. След подновяването на клубния футбол в средата на месеца Роял (Антверп) ще има гостуване на Стандарт (Лиеж). Този двубой е на 17-и октомври (петък) от 21:45 часа българско време.