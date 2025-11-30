Популярни
Антверп удари Брюж като гост, Божинов не получи шанс

  • 30 ное 2025 | 22:49
Антверп удари Брюж като гост, Божинов не получи шанс

Антверп записа ценна победа с 1:0 в гостуването си на Брюж от 16-ия кръг на първенството на Белгия. Българският национал Росен Божинов обаче не получи шанс за изява и изгледа срещата от резервната скамейка.

Антверп можеше да поведе в 80-ата минута, когато получи дузпа в своя полза, но Фарук Адеками не успя да отбележи от бялата точка.

Гостите обаче измъкнаха трите точки две минути преди края, като в 88-ата минута Маурисио Бенитес порази вратата на съперника за крайното 0:1.

Това бе ценен успех за Антверп срещу един от лидерите в класирането, като тимът излезе от опасната зона и вече е 12-ти със 17 точки. Брюж пък остава на 2-рото място с 32 точки. Лидер е Роял Антверп.

