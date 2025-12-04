Антверп и Божинов продължават за Купата на Белгия след зрелище и дузпи

Антверп се нуждаеше от дузпи, за да пречупи Сент Трюйден на 1/8-финалите за Купата на Белгия. Двата тима сътвориха страхотно зрелище, което в редовното време завърши 3:3, но накрая домакините ликуваха след 11-метрови удари с 4:3 точни изстрела. Българският национал Росен Божинов също взе участие в мача, като влезе от пейката в 61-вата минута, а малко по-късно получи жълт картон.

Срещата предложи невероятно зрелище, като домакините на три пъти повеждаха, но гостите отказваха да се предадат и три пъти се връщаха в мача.

Жирано Керк откри резултата за Антверп в 15-ата минута, но Кейсуке Гото изравни в 17-ата.

Домакините отново излязоха напред в 21-вата минута чрез Кристофър Скот, но Роберт-Ян Ванвесемал отново възстанови равенството в 45-ата минута.

В 62-рата минута Жирано Керк вкара втория си гол в мача, правейки резултата 3:2, но в 69-ата минута автогол на Юто Цунашима докара нещата до 3:3.

Така се стигна до продължения, а впоследствие и до дузпи. Там всички изпълнители на Антверп отбелязаха, докато двама играчи на гостите пропуснаха и това се оказа фатално за тях.