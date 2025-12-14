Божинов помогна на Антверп за трета поредна победа

Росен Божинов бе титуляр за Роял Антверп, а неговият тим записа трета поредна победа в първенството на Белгия. Българският бранител изигра силен мач, а отборът ан Йосеф Остинг спечели с 2:0 гостуването си на Гент. Жирано Керк откри резултата след половин час игра, а резервата Антони Валенсия се разписа шест минути преди края на редовното време.

След този успех Роял Антверп е на седмо място в класирането. Тимът на Божинов изпревари днешния си съперник по голова разлика, тъй като двама отбора имат еднакъв актив от точки.

De drie punten gaan mee naar Antwerpen! 🔥🔴⚪ #GentAntwerp pic.twitter.com/bAEQupbVux — Royal Antwerp FC (@official_rafc) December 14, 2025

Снимки: Imago