Божинов помогна на Антверп за трета поредна победа

  • 14 дек 2025 | 17:05
  • 336
  • 0
Божинов помогна на Антверп за трета поредна победа

Росен Божинов бе титуляр за Роял Антверп, а неговият тим записа трета поредна победа в първенството на Белгия. Българският бранител изигра силен мач, а отборът ан Йосеф Остинг спечели с 2:0 гостуването си на Гент. Жирано Керк откри резултата след половин час игра, а резервата Антони Валенсия се разписа шест минути преди края на редовното време.

След този успех Роял Антверп е на седмо място в класирането. Тимът на Божинов изпревари днешния си съперник по голова разлика, тъй като двама отбора имат еднакъв актив от точки.

Снимки: Imago

