Росен Божинов излезе и Антверп допусна срамна загуба

Роял Антверп с Росен Божинов в редиците си записа изненадващо домакинско поражение с 1:2 от Дендер, който е последен в класирането на белгийския шампионат. Досега гостите нямаха нито една победа в рамките на 14 срещи, но този път успяха да се наложат с единствените си два точни удара. Тимът на българина също играе слабо и е в зоната на изпадащите.

Божинов започна като титуляр, но в 60-ата беше заменен. Тогава домакините изоставаха с 0:1 след попадение на Давид Тошевски (50’). На мястото на българския защитник се появи офанзивен футболист в лицето на Жирано Керк и в 76-ата Антверп успя да изравни чрез Бубакар Куяте.

Очаквано играчите на Роял натиснаха в търсене на победен гол, но в 88-ата бяха попарени от Рагнар Оратмангоен, който вкара за Дендер.

В добавеното време домакините се зарадваха на изравнително попадение, но то не беше зачетено, с което Антверп загуби.