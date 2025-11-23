Популярни
  2. Роял Антверп
  3. Росен Божинов излезе и Антверп допусна срамна загуба

Росен Божинов излезе и Антверп допусна срамна загуба

  • 23 ное 2025 | 19:10
  • 715
  • 0
Росен Божинов излезе и Антверп допусна срамна загуба

Роял Антверп с Росен Божинов в редиците си записа изненадващо домакинско поражение с 1:2 от Дендер, който е последен в класирането на белгийския шампионат. Досега гостите нямаха нито една победа в рамките на 14 срещи, но този път успяха да се наложат с единствените си два точни удара. Тимът на българина също играе слабо и е в зоната на изпадащите.

Божинов започна като титуляр, но в 60-ата беше заменен. Тогава домакините изоставаха с 0:1 след попадение на Давид Тошевски (50’). На мястото на българския защитник се появи офанзивен футболист в лицето на Жирано Керк и в 76-ата Антверп успя да изравни чрез Бубакар Куяте.

Очаквано играчите на Роял натиснаха в търсене на победен гол, но в 88-ата бяха попарени от Рагнар Оратмангоен, който вкара за Дендер.

В добавеното време домакините се зарадваха на изравнително попадение, но то не беше зачетено, с което Антверп загуби.

