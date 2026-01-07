Барса и Атлетик Билбао откриват битката за Суперкупата

Барселона и Атлетик Билбао ще се изправят един срещу друг в мач от полуфиналите в Суперкупата на Испания. Двубоят ще стартира в 21:00 часа на стадион "Крал Абдулах Спортс Сити" в Джеда. Победителят ще срещне в спора за трофея един измежду Реал Мадрид и Атлетико Мадрид.

Барселона пристига за двубой в изключителна форма с 8 последователни победи във всички турнири. През уикенда "блаугранас" надделяха над Еспаньол с 2:0 в последния си мач от Ла Лига, а преди това победиха Виляреал със същия резултат. В Купата на краля те се наложиха над Гуадалахара с 2:0, а в Ла Лига разбиха Осасуна с 2:0. В Шампионската лига Барса записаха успех с 2:1 срещу Айнтрахт (Франкфурт).



Атлетик Билбао показва колебливи резултати с една победа, две загуби и две равенства в последните си пет мача. Баските завършиха 1:1 с Осасуна, преди това загубиха от Еспаньол с 1:2, победиха Оуренсе с 1:0 за Купата на краля, отстъпиха на Селта с 0:2 и завършиха 0:0 с Пари Сен Жермен в Шампионската лига.

Барселона ще трябва да се справя без няколко ключови играчи за този важен двубой. Защитниците Андреас Кристенсен и Роналд Араухо остават извън състава поради контузии, но треньорът Ханс-Дитер Флик ще може да разчита на младия Пау Кубарси в центъра на отбраната. Младият талант Гави също продължава да се възстановява от дългосрочна контузия и няма да бъде на разположение. Ламин Ямал не е в оптимална форма, но може да създаде много проблеми на съперника.



Атлетик Билбао е сериозно засегнат от контузии, особено в защитната линия. Опитните Йерай Алварес, Аймерик Лапорт и Юри Берчиче са извън строя, което поставя сериозни предизвикателства пред наставника Ернесто Валверде. Братята Иняки и Нико Уилямс се очаква да бъдат основните заплахи за каталунците в предстоящия двубой.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 22 ноември 2025 г. в мач от Ла Лига, като Барселона разгроми Атлетик Билбао с категоричното 4:0. Преди това, през май 2025 г., каталунците отново надделяха с 3:0 при гостуването си на баските.



Интересно е, че двата отбора се срещнаха и в миналогодишното издание на Суперкупата на Испания, когато Барселона победи с 2:0. Статистиката показва пълно превъзходство на каталунците в последните пет срещи срещу този съперник с четири победи и едно равенство.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages