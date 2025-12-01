Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Визела
  3. Нова домакинска издънка за отбора на Бастунов

Нова домакинска издънка за отбора на Бастунов

  • 1 дек 2025 | 23:01
  • 273
  • 0
Нова домакинска издънка за отбора на Бастунов

Ангел Бастунов игра 69 минути за Визела при домакинското равенство срещу Фейрензе (1:1) в двубой от 12-тия кръг на Лига Португал 2. Българският халф започна като титуляр във втори пореден мач, но не успя да се разпише, а отборът му пропусна да се изкачи на трето място в класирането.

Леандро Антунеш даде преднина на Фейрензе в 4-тата минута, а малко по-късно Бастунов имаше възможност да изравни, но стреля неточно. Усилията на домакините дадоха резултат в 54-тата минута, когато Итало Енрике възстанови равенството.

Това беше трето поредно домакинство, в което Визела не можа да стигне до победата. Отборът е 6-и в подреждането с 20 точки, колкото имат още Шавеш, Униао Лейрия и Торензе.

Начело в таблицата е Маритимо на Преслав Боруков с 26 точки, следван от Спортинг (Лисабон) Б и Академико (Визеу).

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Българи зад граница

Станимир Стоилов е доволен, но има забележки към играта на Гьозтепе

Станимир Стоилов е доволен, но има забележки към играта на Гьозтепе

  • 1 дек 2025 | 17:11
  • 1475
  • 1
Мерт Дурмуш вкара първия си гол за Тернана

Мерт Дурмуш вкара първия си гол за Тернана

  • 1 дек 2025 | 14:13
  • 1953
  • 2
Атанас Чернев беше сменен след 33 минути при тежко поражение на Ещрела Амадора от Спортинг

Атанас Чернев беше сменен след 33 минути при тежко поражение на Ещрела Амадора от Спортинг

  • 1 дек 2025 | 00:46
  • 2104
  • 0
Тонислав Йорданов пропусна гръмка победа на Кишварда

Тонислав Йорданов пропусна гръмка победа на Кишварда

  • 1 дек 2025 | 00:20
  • 1848
  • 0
Тежко поражение за Вейле и Велков

Тежко поражение за Вейле и Велков

  • 30 ное 2025 | 23:18
  • 1465
  • 0
Антверп удари Брюж като гост, Божинов не получи шанс

Антверп удари Брюж като гост, Божинов не получи шанс

  • 30 ное 2025 | 22:49
  • 1279
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

  • 1 дек 2025 | 14:55
  • 26155
  • 53
Янтра възкръсна срещу Пирин с две дузпи

Янтра възкръсна срещу Пирин с две дузпи

  • 1 дек 2025 | 18:46
  • 12448
  • 17
Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

  • 1 дек 2025 | 10:56
  • 35547
  • 66
Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

  • 1 дек 2025 | 13:33
  • 25663
  • 26
Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

  • 1 дек 2025 | 10:48
  • 29982
  • 89
Веласкес: Представянето на Левски е отлично, в борбата за три трофея сме и феновете мечтаят

Веласкес: Представянето на Левски е отлично, в борбата за три трофея сме и феновете мечтаят

  • 1 дек 2025 | 14:05
  • 15793
  • 35