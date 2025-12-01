Нова домакинска издънка за отбора на Бастунов

Ангел Бастунов игра 69 минути за Визела при домакинското равенство срещу Фейрензе (1:1) в двубой от 12-тия кръг на Лига Португал 2. Българският халф започна като титуляр във втори пореден мач, но не успя да се разпише, а отборът му пропусна да се изкачи на трето място в класирането.

Леандро Антунеш даде преднина на Фейрензе в 4-тата минута, а малко по-късно Бастунов имаше възможност да изравни, но стреля неточно. Усилията на домакините дадоха резултат в 54-тата минута, когато Итало Енрике възстанови равенството.

Това беше трето поредно домакинство, в което Визела не можа да стигне до победата. Отборът е 6-и в подреждането с 20 точки, колкото имат още Шавеш, Униао Лейрия и Торензе.

Начело в таблицата е Маритимо на Преслав Боруков с 26 точки, следван от Спортинг (Лисабон) Б и Академико (Визеу).

