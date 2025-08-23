Популярни
  3. Бастунов и Визела измъкнаха реми като гост

  23 авг 2025
Отборът на Визела се добра до равенство 1:1 в гостуването си на Портимонензе от 3-ия кръг на Лига Португал 2. Българският халф на гостите Ангел Бастунов бе сред титулярите и остана на терена почти до края на мача, като бе заменен в добавеното време.

Домакините първи откриха резултата още във 2-рата минута с гол на Руан.

Визела стигна до равенството в 67-ата минута след точен изстрел на Жозе Сампайо.

С това реми за момента Визела е на върха в класирането с актив от 7 точки, но тепърва има да се изиграят доста мачове от кръга. Портимонензе е на 8-ата позиция с 4 точки.

