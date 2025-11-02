Популярни
  Визела
  Загуба за Бастунов и Христов в Португалия

Загуба за Бастунов и Христов в Португалия

  • 2 ное 2025 | 21:25
  • 339
  • 0
Загуба за Бастунов и Христов в Португалия

Отборът на Визела загуби с 1:3 домакинството си на Пеняфиел от Лига Португал 2. Срещата бе от 10-ия кръг, като Ангел Бастунов се появи в игра в 80-ата минута за домакините, а другият българин - Андреа Христов, така и не получи шанс за изява.

Пеняфиел изкова успеха си през втората част. Яни Имбене откри резултата в 51-вата минута, но домакините изравниха чрез Итало Енрике в 64-тата минута.

В 80-ата минута обаче гостите си върнаха преднината чрез Даво, а в 91-вата минута Клаудио Морейра подпечата успеха на своя тим за крайното 1:3.

Така бе продължена лошата серия на Визела от 4 поредни мача без победа, заради което отборът се свлече то 3-тото място във временното класиране.

Пеняфиел пък се изкачи до 8-ата позиция с 12 точки.

