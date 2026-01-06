Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Уидад Казабланка
  3. Бен Йедер подписа с отбора на Хаким Зиеш

Бен Йедер подписа с отбора на Хаким Зиеш

  • 6 яну 2026 | 23:05
  • 321
  • 0
Бен Йедер подписа с отбора на Хаким Зиеш

Бившият нападател на Монако Уисам Бен Йедер официално се присъедини към мароканския Уидад (Казабланка), където ще си партнира с Хаким Зиеш.

35-годишният Бен Йедер е подписал договор за шест месеца, който ще го задържи в клуба до края на настоящия сезон. В споразумението е включена и клауза за удължаване с още една година.

Предишният отбор на Бен Йедер беше Сакарияспор, състезаващ се във втора дивизия на Турция. Там нападателят реализира 5 гола и направи 3 асистенции в общо 14 изиграни мача.

В момента Уидад е лидер в класирането на мароканското първенство с 20 точки от 8 срещи.

Хаким Зиеш е част от състава на Уидад от октомври 2025 година.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

  • 6 яну 2026 | 19:15
  • 9528
  • 10
Байерн е започнал преговори с Хари Кейн

Байерн е започнал преговори с Хари Кейн

  • 6 яну 2026 | 18:48
  • 1693
  • 0
Ленарт Карл получи подкрепа от три легенди на Германия след думите си, че мечтае да играе за Реал Мадрид

Ленарт Карл получи подкрепа от три легенди на Германия след думите си, че мечтае да играе за Реал Мадрид

  • 6 яну 2026 | 18:38
  • 3802
  • 0
Фенербахче е отправил оферта за французин от Лацио

Фенербахче е отправил оферта за французин от Лацио

  • 6 яну 2026 | 18:26
  • 1117
  • 1
Комо се разправи с опашкар и се изравни с Ювентус и Рома

Комо се разправи с опашкар и се изравни с Ювентус и Рома

  • 6 яну 2026 | 18:05
  • 4303
  • 1
Байерн (Мюнхен) с мощен старт като миналата година

Байерн (Мюнхен) с мощен старт като миналата година

  • 6 яну 2026 | 18:00
  • 5383
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бомбастичен ден за "червена" България! ЦСКА взе трети нов за днес

Бомбастичен ден за "червена" България! ЦСКА взе трети нов за днес

  • 6 яну 2026 | 21:03
  • 17176
  • 105
Пламен Андреев премина в шампиона на Полша

Пламен Андреев премина в шампиона на Полша

  • 6 яну 2026 | 17:41
  • 20717
  • 27
Сасуоло 0:3 Ювентус, Джонатан Дейвид също се разписа

Сасуоло 0:3 Ювентус, Джонатан Дейвид също се разписа

  • 6 яну 2026 | 23:00
  • 3107
  • 1
Силен Везенков не стигна за успех на Олимпиакос в Истанбул

Силен Везенков не стигна за успех на Олимпиакос в Истанбул

  • 6 яну 2026 | 21:03
  • 7356
  • 7
Официално: Левски продаде своя капитан в Турция

Официално: Левски продаде своя капитан в Турция

  • 6 яну 2026 | 15:40
  • 29333
  • 101
Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

  • 6 яну 2026 | 19:15
  • 9528
  • 10