Бен Йедер подписа с отбора на Хаким Зиеш

Бившият нападател на Монако Уисам Бен Йедер официално се присъедини към мароканския Уидад (Казабланка), където ще си партнира с Хаким Зиеш.

35-годишният Бен Йедер е подписал договор за шест месеца, който ще го задържи в клуба до края на настоящия сезон. В споразумението е включена и клауза за удължаване с още една година.

Предишният отбор на Бен Йедер беше Сакарияспор, състезаващ се във втора дивизия на Турция. Там нападателят реализира 5 гола и направи 3 асистенции в общо 14 изиграни мача.

Welcome Wissam Ben Yedder to the family! ❤️🤍#DimaWydad pic.twitter.com/CAxt8PL8gO — Wydad Athletic Club (@WACofficiel) January 6, 2026

В момента Уидад е лидер в класирането на мароканското първенство с 20 точки от 8 срещи.

Хаким Зиеш е част от състава на Уидад от октомври 2025 година.

Следвай ни:

Снимки: Imago