Визела оглави класирането, Бастунов влезе в края

  • 26 сеп 2025 | 22:07
  • 1554
  • 4
Визела победи с 2:0 гостуващия Лейшоеш в дербито от 6-ия кръг в Лига Португал 2. По този начин отборът на Ангел Бастунов излезе на върха в класирането с 14 точки, изпреварвайки Спортинг (Лисабон) Б, който има 12.

Бастунов за пореден път беше резерва. Българският халф се появи на терена чак в 87-ата минута на мястото на Хайнц Мьоршел.

Попаденията за Визела паднаха след почивката. Дамиен Лопи откри резултата в 71-вата минута, а в 90-ата Моха Мухлис реши всичко в полза на домакините.

В следващия кръг Визела ще гостува на Шавеш.

