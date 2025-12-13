Киву похвали Де Роси и отсече: Каквото и да говорят хората, ние правим страхотен сезон

Наставникът на Интер Кристиан Киву говори за своето възхищение към някогашния си съотборник и настоящ треньор на Дженоа Даниеле Де Роси преди неделния мач между двата отбора. Младият специалист също така отговори на критиките относно представянето на “нерадзурите” през този сезон.

“Утре трябва да бъдем перфектни, особено като се има предвид, че това е отбор, който намери толкова много ентусиазъм при новия си треньор. Никога не е било лесно за Интер срещу този съперник, така че трябва да дадем всичко от себе си. Имах четири прекрасни години в Рома, където Де Роси беше капитан дори без лентата, която тогава принадлежеше на Франческо Тоти. Винаги съм се възхищавал на неговия интелект. Той е истински мъж, който е много лоялен.

Несправедливата загуба от Ливърпул? Приемам я с обичайното спокойствие, което е характерно за подхода ми от началото на сезона. Наясно сме, че трябва да даваме своя максимум всеки ден, заедно с допълнителни фокус, отговорност, страст и наслада. Каквото и да говорят хората, според мен ние правим страхотен сезон. Вярно е, че имаме възходи и падения, като искаме да премахнем спадовете, но сме уверени в нашата работа. Опитваме се да се учим от грешките ни, но не бива да губим самочувствието, че правим чудесна кампания. Като изключим Световното клубно първенство, изиграли сме 21 мача, в които сме направили максимум две лоши полувремена, но не сме се представяли зле в цял двубой.

Този състав иска да доминира и реалността на терена е различна от приказките, които хората говорят за нас. Стартирахме сезона под лупа, като хората разправяха, че сме били провали и че сме се изчерпали. Ние обаче все още сме в челото, като не бива да го приемаме за даденост, имайки предвид приказките през лятото. Разбира се, че имаме място за подобрение, но никога не сме искали да загубим своите идентичност, глад и желание да доминираме в Серия "А" и Европа. На прав път сме, а това е най-важното нещо. Някои хора може да кажат, че трябва да сме по-дефанзивни и когато се налага, да играем за равенство, но не искам да загубим своята идентичност.

Не, не съм съгласен, че сме играли по-добре срещу Комо, отколкото срещу Ливърпул. Все пак, при цялото ми уважение към Комо, Ливърпул може да си позволи да похарчи 150 млн. евро за един играч, така че става въпрос за много различно ниво. Въпреки това по отношение на цялостното представяне не отстъпвахме на Ливърпул, така че ще продължа да надграждам върху добрите неща, които видях там. Трябва да си говорим за реалността. Бил съм в Интер под различни форми през последните 20 години, така че съм наясно, че очакванията се разминават с реалността. Не оценявам процеса на развитие въз основа на една победа или една загуба. Не харесвам етикети, а Интер получава твърде много такива”, коментира Киву на днешната си пресконференция.

