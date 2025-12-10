Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Киву: Съдията беше на отлична позиция и прецени, че няма дузпа, но...

Киву: Съдията беше на отлична позиция и прецени, че няма дузпа, но...

  • 10 дек 2025 | 02:37
  • 102
  • 0

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву изрази недоволството си от отсъдената дузпа в полза на Ливерпул в края на мача между двата отбора от Шампионската лига, завършил 0:1.

В 87-ата минута реферът Феликс Цвайер посочи бялата точка след преглеждане на ситуацията с ВАР. Причината беше нарушение на Алесандро Бастони, който издърпа фланелката на Флориан Виртц в наказателното поле, а Доминик Собослай реализира отсъдения наказателен удар.

Ливърпул отговори на всички проблеми с победа над Интер на "Сан Сиро", ВАР с важни намеси
Ливърпул отговори на всички проблеми с победа над Интер на "Сан Сиро", ВАР с важни намеси

„Рядко коментирам съдийските решения. Говоря за уважение и за това на какво трябва да учим хората, особено в Шампионската лига. Реферът беше в отлична позиция, видя цялата ситуация и прецени, че няма дузпа“, заяви Киву.

„Когато ВАР се намесва, той трябва да разбира динамиката на епизода. Длъжни сме да приемаме решенията на арбитрите и да се учим да се противопоставяме на несправедливостта, да подхождаме по-внимателно към такива моменти и да се опитваме да се концентрираме върху добрите неща, които можем да правим“, добави румънският специалист.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Слот намекна, че очаква извинение от Салах

Слот намекна, че очаква извинение от Салах

  • 10 дек 2025 | 01:36
  • 506
  • 0
Флик обясни защо е сменил Ламин Ямал

Флик обясни защо е сменил Ламин Ямал

  • 10 дек 2025 | 01:20
  • 400
  • 0
Щастливият Жул Кунде: Имах и малко късмет

Щастливият Жул Кунде: Имах и малко късмет

  • 10 дек 2025 | 00:58
  • 299
  • 0
Грийнууд изведе Марсилия до успех в Белгия

Грийнууд изведе Марсилия до успех в Белгия

  • 10 дек 2025 | 00:53
  • 422
  • 0
Блекбърн и Оксфорд не се победиха във важен сблъсък за целите си, Кръстев не игра

Блекбърн и Оксфорд не се победиха във важен сблъсък за целите си, Кръстев не игра

  • 10 дек 2025 | 00:49
  • 304
  • 0
Монако продължи пътя нагоре

Монако продължи пътя нагоре

  • 10 дек 2025 | 00:30
  • 515
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Много голове и интересни резултати в Шампионската лига

Много голове и интересни резултати в Шампионската лига

  • 10 дек 2025 | 00:00
  • 15373
  • 4
Ливърпул отговори на всички проблеми с победа над Интер на "Сан Сиро", ВАР с важни намеси

Ливърпул отговори на всички проблеми с победа над Интер на "Сан Сиро", ВАР с важни намеси

  • 10 дек 2025 | 00:02
  • 11897
  • 17
Неочакван герой реши проблемите на Барса

Неочакван герой реши проблемите на Барса

  • 9 дек 2025 | 23:58
  • 11759
  • 64
Де Кетеларе вдъхнови Аталанта за обрат срещу Челси

Де Кетеларе вдъхнови Аталанта за обрат срещу Челси

  • 9 дек 2025 | 23:55
  • 7343
  • 11
Байерн вече докосва директното класиране след бърз обрат, суперталант отново блести

Байерн вече докосва директното класиране след бърз обрат, суперталант отново блести

  • 9 дек 2025 | 21:39
  • 14906
  • 41
Block Out: Константин Митев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски

Block Out: Константин Митев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски

  • 9 дек 2025 | 15:23
  • 12458
  • 5