Киву: Съдията беше на отлична позиция и прецени, че няма дузпа, но...

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву изрази недоволството си от отсъдената дузпа в полза на Ливерпул в края на мача между двата отбора от Шампионската лига, завършил 0:1.

В 87-ата минута реферът Феликс Цвайер посочи бялата точка след преглеждане на ситуацията с ВАР. Причината беше нарушение на Алесандро Бастони, който издърпа фланелката на Флориан Виртц в наказателното поле, а Доминик Собослай реализира отсъдения наказателен удар.

„Рядко коментирам съдийските решения. Говоря за уважение и за това на какво трябва да учим хората, особено в Шампионската лига. Реферът беше в отлична позиция, видя цялата ситуация и прецени, че няма дузпа“, заяви Киву.

„Когато ВАР се намесва, той трябва да разбира динамиката на епизода. Длъжни сме да приемаме решенията на арбитрите и да се учим да се противопоставяме на несправедливостта, да подхождаме по-внимателно към такива моменти и да се опитваме да се концентрираме върху добрите неща, които можем да правим“, добави румънският специалист.

