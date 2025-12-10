В Интер са бесни: Ако свирят тези фалове, ще има по 10 дузпи на мач

Играчите на Интер Пьотър Жиелински и Мануел Аканжи не скриха възмущението си от късната дузпа, с която Ливърпул победи техния тим с 1:0 в Шампионската лига. Според тях дърпането на фланелката на Флориан Виртц от страна на Алесандро Бастони не е било достатъчно, за да се посочи бялата точка.

Киву: Съдията беше на отлична позиция и прецени, че няма дузпа, но...

“Ние сме разочаровани и ядосани. Изиграхме добър мач срещу тежък съперник В предни позиции малко ни липсваше нещо, за да вкараме гол. От терена не изглеждаше да има нарушение за дузпа. За съжаление, ако свирят тези фалове, скоро всичко ще бъде дузпа и ще дават по 10 на мач”, коментира Жиелински след двубоя.

🇵🇱🎙️ Piotr Zieliński following #Inter-Liverpool:



“We’re disappointed and angry. We played a good game against a tough opponent. For me, it’s never a penalty. But unfortunately this is the way it went.” @Inter_TV pic.twitter.com/luE2399eVd — Inter Xtra (@Inter_Xtra) December 10, 2025

“Тежко е, защото накрая си тръгнахме без точки. Според мен ние бяхме по-добрият тим с по-добрите положения. Да получиш такава дузпа накрая е неприятно и е тежко да загубиш подобен мач. Видях отменения им гол само на живо. Убеден съм, че топката докосна ръката на Юго Екитике, така че попадението не е редовно, но не съм гледал повторение. При ситуацията за дузпата имаше дърпане на фланелката, но то беше леко. Разбира се, когато гледаш нещата на бавен каданс, вкичко изглежда много по-лошо, отколкото е в действителност. Играчът се отдалечава от вратата, като малко му дръпнаха фланелката. Това е една от най-леките дузпи, които съм виждал. Но, честно казано, въобще не бива да даваме възможност на съдията да свири дузпа. За мен въобще нямаше такава”, увери Аканжи.

🇨🇭🎙️ Manuel Akanji following #Inter-Liverpool:



“When you lose like this, it’s always tough. Especially when a penalty like that is given.” @Inter_TV pic.twitter.com/fNJpnyygti — Inter Xtra (@Inter_Xtra) December 10, 2025

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages