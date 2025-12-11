Ачерби ще отсъства около месец, Чалханоолу може да се завърне за Суперкупата

От Интер съобщиха, че Франческо Ачерби е получил „разтежение на дясното бедро“. Според италианските медии той ще отсъства от терените около месец, докато Хакан Чалханоолу може да се завърне навреме за Суперкупата на Италия следващата седмица. Клубът публикува официална информация за състоянието на Ачерби два дни след като италианският защитник беше принудително заменен по време на мача от Шампионската лига срещу Ливърпул.

„Франческо Ачерби премина медицински прегледи тази сутрин. Тестовете показаха мускулно разтежение на дясното бедро“, се казва в съобщението на „нерадзурите“ от четвъртък.

Според "Скай Спортс Италия", предвид естеството на контузията, се очаква Ачерби да бъде извън игра за поне един месец. Това означава, че италианският национал ще пропусне финалния турнир за Суперкупата на Италия, който ще се проведе следващата седмица.

Чалханоглу също беше заменен поради травма в мача срещу Ливърпул, но в неговия случай лекарският щаб на „нерадзурите“ не е назначил допълнителни прегледи, тъй като турският полузащитник има само лек физически проблем.

Въпреки това се очаква Чалханоглу да пропусне предстоящия мач от Серия А срещу Genoa, но да бъде на линия за двубоите за Суперкупата следващата седмица.

