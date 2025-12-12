Популярни
  3. Лаутаро за загубата от Ливърпул: Всичко беше напразно заради една несправедливост

  • 12 дек 2025 | 17:40
  • 845
  • 1

Капитанът на Интер Лаутаро Мартинес получи наградата за най-добро представяне в Серия "А" през тази година на снощната церемония Gazzetta Sport Awards, което му даде възможност да говори по различни теми.

“Разочаровани сме след поражението от Ливърпул, но не и ядосани. Ако си загубил заради съдийска грешка, няма какво да направиш. Съжаляваме, че всичко беше напразно заради една несправедливост. Ако се даваше дузпа за всяко дърпане на фланелката, въобще нямаше да има игра. Загубения финал в Шампионската лига? Да, вече сме го превъзмогнали. Дори и да болят много, пораженията те карат да израстваш. Наистина се ядосвам, щом загубя, но трябва да се имат предвид и качествата на опонента. Както и да е, ние започнахме отначало. Може би някои резултати не бяха позитивни, но това отнема известно време. Имаме нов треньор - Кристиан Киву, който ни дава много енергия. Отстрани може и да не е очевидно, но ние знаем, че се подобряваме всеки ден. Не мисля, че някога съм бил по-добър от сега, но това е нормално, тъй като тренирам всяка минута, за да се развивам и да научавам нещо ново.

11-те ми гола през сезона са голямо число, като понякога не си давам сметка за това. Те са награди за моя труд също като приза от “Гадзета”, който ме прави горд. Като дете имах трудни периоди и ако семейството ми не беше до мен, никога нямаше да се справя. Затова винаги съм благораден на хората, които ме обичат. Критиките след слабите мачове? Те не ме изненадаха, все пак са част от играта, защото очакванията са високи. Просто трябва да знаеш как да се справяш с трудните моменти, както и с добрите такива. Когато бях по-млад, лошите неща по мой адрес може би ме нараняваха, но сега ги приемам по-спокойно и се наслаждавам на кариерата ми. Разбира се, че бих останал завинаги в Интер. Аз и семейството сме щастливи тук и вече сме се установили в Милано. Наскоро подписах нов договор, така че нямам причина да си тръгвам.

В битката за Скудетото не бих включил само Интер, Милан и Наполи, ами и Рома, където разполагат с треньор, когото наистина харесвам. Не бих посочил конкретен турнир, който желая да спечеля, защото искам да достигнем финалите във всички състезания, както сме го правили през последните години. Тръгнали сме по изключителен път, който е донесъл на Интер трофеи и радост. Участието в два финала на ШЛ за три години не е даденост. Франческо Пио Еспозито и Анже-Йоан Бони? Пио го познавам по-добре, защото идва от юношите ни. Той е сериозно и скромно момче. Нека го оставим на мира и с времето ще стане стълб на Интер и Италия. Бони също има сила и качество, така че много ни помага. Световното първенство? Аз съм суеверен и затова нищо няма да кажа. Намираме се във фантастична серия, изпълнена с победи. Но това не ни гарантира нов триумф, така че трябва да сме подготвени. В състава определено имаме голяма увереност заради резултатите ни през последните години”, коментира Лаутаро.

Снимки: Gettyimages

