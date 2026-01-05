Венци Стефанов: Соле отива в ЦСКА! Принудени сме да го продадем

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов говори пред медиите преди старта на зимната подготовка. Шефът на "белите" обяви, че Исак Соле ще продължи кариерата си в ЦСКА и добави, че клубът от "Овча купел" е принуден да го продаде на "армейците". Sportal.bg излъчи на живо брифинга от стадион "Александър Шаламанов".

"Искам да честитя на всички новата година. Много здраве и успехи на всички вас! Бъдете честни и коректни, и не бъдете пристрастни. А ние трябва да радваме и вас, и привържениците на Славия. Давайте с въпросите сега. Да, Соле ще премине в ЦСКА. Причината да се съгласим на този трансфер е, че той има още четири месеца по договор. Брат му му е мениджър, не иска да го продължи, има риск да излезе със свободен трансфер. Затова се принуждаваме да го продадем на ЦСКА.

Освен Мартин Георгиев не мисля, че ще продадем още някого. Но ако има оферта, която дава шанс на някой наш футболист и е изгодна, можем да седнем и да разговаряме. Тони Тасев, Денислав Александров и Найденов - с тях се разделяме. Селекцията е отворен процес. Засега няма нищо конкретно. Разчитаме на наши кадри, знаете това нещо. Старши треньорът гледа, набелязва, ако трябва, ще ги приобщи към първия отбор.