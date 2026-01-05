Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Венци Стефанов: Соле отива в ЦСКА! Принудени сме да го продадем

Венци Стефанов: Соле отива в ЦСКА! Принудени сме да го продадем

  • 5 яну 2026 | 15:20
  • 3309
  • 2
Венци Стефанов: Соле отива в ЦСКА! Принудени сме да го продадем

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов говори пред медиите преди старта на зимната подготовка. Шефът на "белите" обяви, че Исак Соле ще продължи кариерата си в ЦСКА и добави, че клубът от "Овча купел" е принуден да го продаде на "армейците". Sportal.bg излъчи на живо брифинга от стадион "Александър Шаламанов".

"Искам да честитя на всички новата година. Много здраве и успехи на всички вас! Бъдете честни и коректни, и не бъдете пристрастни. А ние трябва да радваме и вас, и привържениците на Славия. Давайте с въпросите сега. Да, Соле ще премине в ЦСКА. Причината да се съгласим на този трансфер е, че той има още четири месеца по договор. Брат му му е мениджър, не иска да го продължи, има риск да излезе със свободен трансфер. Затова се принуждаваме да го продадем на ЦСКА.

Освен Мартин Георгиев не мисля, че ще продадем още някого. Но ако има оферта, която дава шанс на някой наш футболист и е изгодна, можем да седнем и да разговаряме. Тони Тасев, Денислав Александров и Найденов - с тях се разделяме. Селекцията е отворен процес. Засега няма нищо конкретно. Разчитаме на наши кадри, знаете това нещо. Старши треньорът гледа, набелязва, ако трябва, ще ги приобщи към първия отбор.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Александър Димитров: Много тъжен ден!

Александър Димитров: Много тъжен ден!

  • 5 яну 2026 | 13:39
  • 495
  • 1
Трима таланти започнаха подготовка с Черно море

Трима таланти започнаха подготовка с Черно море

  • 5 яну 2026 | 13:33
  • 654
  • 0
Беласица започна подготовка с доста нови футболисти

Беласица започна подготовка с доста нови футболисти

  • 5 яну 2026 | 13:25
  • 765
  • 0
Ботев с важна информация за феновете си

Ботев с важна информация за феновете си

  • 5 яну 2026 | 13:19
  • 435
  • 1
Касабов за Димитър Пенев: Огромен човек, готов да помогне на всеки

Касабов за Димитър Пенев: Огромен човек, готов да помогне на всеки

  • 5 яну 2026 | 12:51
  • 589
  • 0
България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 12:40
  • 29228
  • 41
Виж всички

Водещи Новини

България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 12:40
  • 29228
  • 41
Ицо Янев се допитал до Димитър Пенев преди последния успех над Левски, ето какъв съвет е получил

Ицо Янев се допитал до Димитър Пенев преди последния успех над Левски, ето какъв съвет е получил

  • 5 яну 2026 | 12:08
  • 22600
  • 15
Локо (Сф) стартира зимна подготовка, първото нещо, което направи, е да отдаде почит на Димитър Пенев

Локо (Сф) стартира зимна подготовка, първото нещо, което направи, е да отдаде почит на Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 15:07
  • 2204
  • 0
Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

  • 5 яну 2026 | 12:18
  • 28352
  • 38
Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

  • 5 яну 2026 | 09:47
  • 15064
  • 11