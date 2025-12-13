Байерн води конструктивни разговори за подновяването на договора на Упамекано

Байерн (Мюнхен) води „интензивни и много конструктивни разговори“ с централния защитник Дайо Упамекано, съобщи спортният директор Кристоф Фройнд.
Договорът на френския национал изтича в края на сезона и според информациите той е търсен от няколко водещи европейски клуба. Последните новини сочат, че от обкръжението на Упамекано са представили своите идеи на клуба, който сега трябва да реши дали да ги приеме, или не. Фройнд заяви, че много се пише и говори по темата, но и настоя, че ситуацията не е сложна.
„Упа е защитник от световна класа, представя се на най-високо ниво и е в отлична форма. Той е ключов футболист за нас. Водим интензивни и много конструктивни разговори. Това е ключово решение и за него. Той се чувства много комфортно с отбора и треньора. Уверени сме, няма значение дали ще се случи ден по-рано, или по-късно. Важното е, че ще се случи. Преговорите няма да продължават вечно. Той се чувства като у дома си тук“, коментира клубният ръководител на днешната си пресконференция.
Междувременно, наставникът на тима Венсан Компани каза, че „като треньор винаги имаш влияние и играеш роля“, но неговата отговорност е изцяло свързана с футбола. „Аз се концентрирам върху развитието на тима. И върху това играчът да чувства, че не всичко се обърква – представянето му и ситуацията с договора. Футболът трябва да остане приоритет и това е темата на нашите разговори“, обясни той.
