Германски национал цели трансфер в Барса, Реал или Байерн

  • 13 дек 2025 | 15:36
  • 526
  • 0
Защитникът на Борусия Дортмунд Нико Шлотербек продължава да чака възможност за потенциален трансфер в Барселона, Реал Мадрид или Байерн Мюнхен, информира германската телевизия Sky Sports. Източници, близки до футболиста, твърдят, че в момента е все по-реалистично той да не удължи договора си с Борусия. Офертата към него от ръководството на клуба от Дортмунд е факт от седмици.

Шефовете на Борусия Дортмунд все още имат известна надежда и искат яснота по въпроса най-късно до януари, но не желаят да оказва натиск върху играча. Директорите Ларс Рикен и Себастиан Кел нямат намерение да позволят на защитника да си тръгне, въпреки че до края на настоящия му контракт остава само една година, като дори би бил поет рискът да го загубят със свободен трансфер през 2027-а.

Снимки: Gettyimages

