Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  3. Шлотербек недоволен от равенството на Борусия с Бодьо/Глимт

Шлотербек недоволен от равенството на Борусия с Бодьо/Глимт

  • 11 дек 2025 | 14:41
  • 180
  • 0
Шлотербек недоволен от равенството на Борусия с Бодьо/Глимт

Защитникът на Борусия Дортмунд Нико Шлотербек остана недоволен след домакинското равенство 2:2 срещу Будьо/Глимт в Шампионската лига по футбол. „Жълто-черните“ поведоха на два пъти в резултата с голове на Юлиан Брандт, но Хайтам Алесами и Йенс Петер Хауге изравниха за норвежкия тим в мача от шестия кръг на надпреварата снощи.

„Играем в Шампионската лига, представянето не беше достатъчно добро. Чувството не е толкова горчиво, просто е неприятно. Играхме много нескопосано в последния четвърт час. Не е достатъчно добре за домакински мач“, каза Шлотербек в интервю след двубоя, цитиран от ДПА.

Борусия (Дортмунд) не стори достатъчно за победа над Бодьо/Глимт
Борусия (Дортмунд) не стори достатъчно за победа над Бодьо/Глимт

„Можехме да увеличим актива си до 13 точки. Играчите, които влязоха като резерви, губеха всяка топка. Когато се появиш на терена в 60-ата минута, очаквам 30 минути на пълна газ. След втория им гол нямахме повече шансове. Представихме се много зле в края на срещата“, добави защитникът.

Борусия Дортмунд е 10-и в класирането в най-силния клубен турнир на Стария континент с 11 точки, като изостава с точка от местата за директно класиране на осминафиналите. Оставащите два двубоя от програмата на „жълто-черните“ до края на основната фаза на Шампионската лига са гостуване срещу Тотнъм в Лондон и домакинство на италианския Интер.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Изпълнителният директор на саудитската лига призна за интерес към Салах: Той е цел

Изпълнителният директор на саудитската лига призна за интерес към Салах: Той е цел

  • 11 дек 2025 | 12:15
  • 1784
  • 0
Унай Емери отново остави Харви Елиът извън групата на отбора за Лига Европа

Унай Емери отново остави Харви Елиът извън групата на отбора за Лига Европа

  • 11 дек 2025 | 12:08
  • 1189
  • 1
Манчестър Юнайтед взима Рамос?

Манчестър Юнайтед взима Рамос?

  • 11 дек 2025 | 11:49
  • 5401
  • 9
Клеман Тюрпен постави рекорд за отсъдени дузпи

Клеман Тюрпен постави рекорд за отсъдени дузпи

  • 11 дек 2025 | 11:38
  • 2584
  • 5
Нико Ковач: Разочаровани сме, не бяхме много умни

Нико Ковач: Разочаровани сме, не бяхме много умни

  • 11 дек 2025 | 11:05
  • 1144
  • 0
Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

  • 11 дек 2025 | 10:35
  • 9137
  • 19
Виж всички

Водещи Новини

Нов труден тест за Лудогорец в Лига Европа - този път срещу ПАОК и Десподов

Нов труден тест за Лудогорец в Лига Европа - този път срещу ПАОК и Десподов

  • 11 дек 2025 | 08:00
  • 6187
  • 17
Левски закрива 2025-а с привидно лек мач за Купата

Левски закрива 2025-а с привидно лек мач за Купата

  • 11 дек 2025 | 07:30
  • 13253
  • 104
Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

  • 11 дек 2025 | 13:53
  • 4250
  • 4
Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

  • 11 дек 2025 | 10:35
  • 9137
  • 19
Левски без ключови играчи срещу Витоша (Бистрица)

Левски без ключови играчи срещу Витоша (Бистрица)

  • 11 дек 2025 | 11:14
  • 9142
  • 4
Котев за домакинството ни на Евро 2028: Щастлив съм, че този труд, който полагаме всекидневно, се вижда

Котев за домакинството ни на Евро 2028: Щастлив съм, че този труд, който полагаме всекидневно, се вижда

  • 11 дек 2025 | 11:46
  • 1673
  • 7