Шлотербек недоволен от равенството на Борусия с Бодьо/Глимт

Защитникът на Борусия Дортмунд Нико Шлотербек остана недоволен след домакинското равенство 2:2 срещу Будьо/Глимт в Шампионската лига по футбол. „Жълто-черните“ поведоха на два пъти в резултата с голове на Юлиан Брандт, но Хайтам Алесами и Йенс Петер Хауге изравниха за норвежкия тим в мача от шестия кръг на надпреварата снощи.

„Играем в Шампионската лига, представянето не беше достатъчно добро. Чувството не е толкова горчиво, просто е неприятно. Играхме много нескопосано в последния четвърт час. Не е достатъчно добре за домакински мач“, каза Шлотербек в интервю след двубоя, цитиран от ДПА.

Борусия (Дортмунд) не стори достатъчно за победа над Бодьо/Глимт

„Можехме да увеличим актива си до 13 точки. Играчите, които влязоха като резерви, губеха всяка топка. Когато се появиш на терена в 60-ата минута, очаквам 30 минути на пълна газ. След втория им гол нямахме повече шансове. Представихме се много зле в края на срещата“, добави защитникът.

Борусия Дортмунд е 10-и в класирането в най-силния клубен турнир на Стария континент с 11 точки, като изостава с точка от местата за директно класиране на осминафиналите. Оставащите два двубоя от програмата на „жълто-черните“ до края на основната фаза на Шампионската лига са гостуване срещу Тотнъм в Лондон и домакинство на италианския Интер.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages