Четирима треньори от екипа на Венсан Компани подписаха нови договори с Байерн

  • 12 дек 2025 | 16:53
Байерн (Мюнхен) поднови договорите на четирима от треньорите от щаба на Венсан Компани. През октомври белгийският специалист също подписа нов контракт, а сега с клуба до лятото на 2029 година се обвързаха асистентите му Рене Марич, Аарън Данкс и Флориберт Нгалула, както и треньорът на вратарите Михаел Рехнер.

Компани и екипът му работят в Байерн от лятото на 2024 година и изведоха тима до титлата през миналия сезон. През настоящия Байерн отново е убедителен лидер в Бундеслигата, като тимът има само една загуба във всички турнири от началото на сезона.

