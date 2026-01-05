Селтик изгони мениджъра след само 32 дни

Ръководството на Селтик уволни мениджъра Уилфрид Нанси след само осем мача начело на тима. За този период от 32 дни тимът записа шест загуби, сред които са такива от Рейнджърс в дербито преди дни и поражение от Сейнт Мирън във финала за Купата на лигата на Шотландия.

Французинът, който беше назначен само преди няколко седмици като постоянен наследник на Брендън Роджърс, претърпя един от най-лошите стартове в мениджърската история на клуба. Радикалните му тактически промени (схема 3-4-3), съчетани с неуспеха да се адаптира към наличните играчи, в крайна сметка му костваха поста.

Статистиката на Нанси – две победи от осем срещи, с 18 допуснати гола – остави Селтик в ролята на догонващ в битката за титлата в първенството. Липсата на напредък на терена, съчетана с видимото разочарование сред играчи и фенове, не остави друг избор на борда на директорите.

Заедно с мениджъра от “Селтик Парк” си тръгва и досегашният директор по футболните операции Пол Тисдейл.