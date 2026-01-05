Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Голямо дерби в Самоков тази вечер

Голямо дерби в Самоков тази вечер

  • 5 яну 2026 | 13:30
  • 531
  • 0
Голямо дерби в Самоков тази вечер

Рилски спортист посреща Балкан тази вечер в "Арена СамЕлион" в Самоков в голямото дерби от 15-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. Двубоят започва в 19:15 часа.

Ботевградчани са лидери в класирането, като имат само едно поражение до момента и са с 12 победи. Единствената им загуба дойде в Плевен от Спартак.

Рилски спортист е трети в пореждането с баланс от 10 успеха и 3 поражения.

Балкан е с 10 поредни победи в първенството, докато Рилски спортист загуби последната си шампионатна среща - гостуването си на Черно море Тича във Варна.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

Академик Бултекс 99 се подсили с американско крило

Академик Бултекс 99 се подсили с американско крило

  • 5 яну 2026 | 13:53
  • 59
  • 0
Лидерът на Изток Детройт с важен успех срещу Кливланд

Лидерът на Изток Детройт с важен успех срещу Кливланд

  • 5 яну 2026 | 12:24
  • 225
  • 0
Константин Костадинов и Андора допуснаха загуба в испанския елит

Константин Костадинов и Андора допуснаха загуба в испанския елит

  • 5 яну 2026 | 11:27
  • 361
  • 0
Победен дебют на Иван Алипиев за Римини

Победен дебют на Иван Алипиев за Римини

  • 5 яну 2026 | 11:24
  • 275
  • 0
Дончич изведе Лейкърс до втора поредна победа над Мемфис

Дончич изведе Лейкърс до втора поредна победа над Мемфис

  • 5 яну 2026 | 10:18
  • 1377
  • 0
Баскетболният национал Георги Боянов развива спорта сред децата в Ловеч

Баскетболният национал Георги Боянов развива спорта сред децата в Ловеч

  • 5 яну 2026 | 10:03
  • 351
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 12:40
  • 25157
  • 36
Ицо Янев се допитал до Димитър Пенев преди последния успех над Левски, ето какъв съвет е получил

Ицо Янев се допитал до Димитър Пенев преди последния успех над Левски, ето какъв съвет е получил

  • 5 яну 2026 | 12:08
  • 15528
  • 11
Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

  • 5 яну 2026 | 12:18
  • 19916
  • 26
Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

  • 5 яну 2026 | 09:47
  • 12570
  • 8
Ще получи ли Дарън Флетчър доверие до края на сезона и кои са фаворитите за нов мениджър на Ман Юнайтед?

Ще получи ли Дарън Флетчър доверие до края на сезона и кои са фаворитите за нов мениджър на Ман Юнайтед?

  • 5 яну 2026 | 13:31
  • 1703
  • 1