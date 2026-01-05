Голямо дерби в Самоков тази вечер

Рилски спортист посреща Балкан тази вечер в "Арена СамЕлион" в Самоков в голямото дерби от 15-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. Двубоят започва в 19:15 часа.

Ботевградчани са лидери в класирането, като имат само едно поражение до момента и са с 12 победи. Единствената им загуба дойде в Плевен от Спартак.

Рилски спортист е трети в пореждането с баланс от 10 успеха и 3 поражения.

Балкан е с 10 поредни победи в първенството, докато Рилски спортист загуби последната си шампионатна среща - гостуването си на Черно море Тича във Варна.

