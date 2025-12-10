Шеф на Байерн се ядоса на феновете на клуба

Байерн (Мюнхен) обърна и победи с 3:1 Спортинг (Лисабон), изравнявайки се поне временно Арсенал начело в класирането на основната фаза Шампионската лига след шест изиграни мача.

Но не всичко е розово за лидера в Бундеслигата: заради пиротехническите средства, използвани от баварските фенове във вторник на "Алианц Арена", клубът ще получи много голяма глоба, а УЕФА ще затвори два сектора от трибуните.

Светлинното шоу, което баварските привърженици организираха в началото на второто полувреме, предизвика гъст облак бял дим и ще доведе до нови тежки санкции за клуба от Мюнхен. Това обяви изпълнителният директор на клуба Ян-Кристиан Дреесен пред "Билд".

CEO Jan-Christian criticizes the fans in Südkurve for the pyro show: "First of all I think it's not good for nature. When you see the smoke, I was worried that the game would be interrupted. It's simply unacceptable. There will certainly be a sanction from UEFA, there will be a… pic.twitter.com/bCzRWt8Ppk — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 9, 2025

„Не мога да ви кажа колко скъпо ще излезе това. Но ясно е каква санкция ще наложи УЕФА. Ще има частично затваряне на южната трибуна!“, заяви след мача Дреесен, визирайки 90-те запалени факли на трибуната.

"Не съм съгласен с това. Днес, при лоши метеорологични условия, феновете предизвикаха дим и мъгла на стадиона. Страхувах се, че мачът може да бъде прекратен заради видимостта. Това е просто неприемливо!", продължи шефът в Байерн.

Изявлението на Дреесен идва в контекста, че Байерн вече беше санкциониран от УЕФА през март, след като феновете запалиха факли и други пиротехнически средства по време на мача от 1/8-финалите на Шампионската лига срещу Байер (Леверкузен).

Клубът получи глоба от 500 000 евро и заплаха за забрана на достъпа на фенове до стадиона, като санкцията беше отложена за две години изпитателен срок.

Нарушаването на този изпитателен срок сега означава забрана за достъп на фенове, обяснява "Билд". Сектори 111 и 114 ще останат затворени за мача срещу Роял Юнион СЖ, тъй като те са в долната зона, разположени директно зад вратата (основната част на южната трибуна).

"Мисля, че не става въпрос толкова за това, че не могат да разберат, колкото по-скоро за това, че имат собствена дефиниция за закона. Има правила и те трябва да се спазват, а това няма място там“, каза още Ян-Кристиан Дреесен.

Снимки: Imago