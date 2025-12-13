Компани: Останалите отбори имат специална тактика, когато играят срещу Байерн

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани коментира назначаването на Урс Фишер начело на Майнц 05 преди утрешния мач между двата тима на “Алианц Арена” и подчерта, че съперниците на баварците използват специална тактика в мачовете си с германския шампион. Той също така говори за ситуациите с някои от играчите от своя състав.

“Разбира се, винаги има няколко въпросителни, когато пристигне нов треньор. Всеки път очакванията са за реакция от страна на отбора. Трябва да призная, че винаги сме подготвени, включително за тактическите промени по време на мача. Другите тимове си имат обичайна тактика и такава, предназначена само за Байерн. И преди се е случвало да сме били много добре подготвени, но опонентът прави нещо различно, защото играе срещу нас. Конкуренцията между Хари Кейн и Николас Джаксън? Хари Кейн има много впечатляващо постоянство и се разбира доста добре с Николас Джаксън в тренировките. Двамата винаги упражняват заедно своите завършнащи удари. Николас Джаксън продължава да се развива, защото тренира редом до Хари Кейн. Вижда се, че на Хари Кейн му е удобно в Мюнхен както в семеен, така и в отборен план. Имаме абсолютен лидер в негово лице.

Kompany on the preparation for Mainz with a new coach: "Of course, there are always a few question marks when a new coach arrives. You always expect a reaction from the team. I have to say, we are always prepared – including for the fact that systems sometimes change during the… pic.twitter.com/78xkwJ1XB5 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 13, 2025

Всичко около завръщането на Алфонсо Дейвис върви по план. Както съм казвал, за него всяка възможност за игра преди Нова година ще бъде бонус. Ако получи минути срещу Майнц или Хайденхайм, това ще е бонус, защото ще бъде напълно готов за игра през януари. Джамал Мусиала също е близо до завръщане. Дано през следващата седмица той да се включи в няколко отборни тренировки преди Коледа. Това би било приятно както за него, така и за нас. Няма абсолютно никакъв натиск върху него или медицинския щаб. Мисля, че той ще получи първите си игрови минути през януари. Ленарт Карл? Когато бележиш толкова много голове на 17 години, не всичко е нормално. За момента психическото и физическото му развитие е добро. Понякога е малко уморен, но това е нормално, когато играеш на всеки три дни. В бъдеще той ще може да се справя доста добре с натоварванията, убеден съм в това”, коментира Компани на днешната си пресконференция.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages