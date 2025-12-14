Ман Юнайтед премахна безплатната храна за служителите си

Манчестър Юнайтед тъне в дългове. Буквално. Според последните финансови отчети, дългът на клуба от Олд Трафорд е нараснал до рекордните 1,29 милиарда паунда. Увеличението на дълга настъпи, след като Юнайтед „изтегли“ допълнителни 105 милиона паунда от кредитната си линия, за да привлече през лятото Бенямин Шешко, Брайън Ембеумо, Матеус Куня и Сене Ламенс. От общо наличните 350 милиона, Юнайтед вече е използвал 268 милиона паунда, докато паричните средства са намалени от 149,6 на 80,5 милиона паунда.

Поради това ръководството на клуба реши да „стегне колана“. Така се стигна до две вълни на съкращения, след които броят на служителите беше намален от 1150 на около 700. Освен това, на служителите бяха премахнати и безплатните хранения.

Финансовите отчети показват, че тези мерки са донесли 13,3 милиона паунда оперативна печалба и че сумата, отделяна за заплати, е намалена с 6,6 милиона паунда.

Припомняме, че Юнайтед в момента е на седмо място в Премиър лийг и след 15 изиграни мача има 25 спечелени точки. Изглежда, че скоро ще трябва (отново) да се впусне в търсене на подкрепления, така че в този смисъл тези огромни задължения, разбира се, никак не са в негова полза.

Снимки: Gettyimages